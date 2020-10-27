«Автомобилист» закрыл для зрителей домашние матчи КХЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Домашние матчи клуба «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут проходить при пустых трибунах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Домашние матчи клуба «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут проходить при пустых трибунах
Решение было принято после указа губернатора, по которому «проведение спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа возможно только без зрителей».
В клубе уточнили, что вопрос компенсации владельцам абонементов на матчи «Автомобилиста» будут решены по окончании сезона, когда станет точно известно общее количество матчей, прошедших без зрителей.
Ближайший домашний матч «Автомобилист» проведет 28 октября с «Локомотивом».