Ротенберг: Отправляем Подколзина в ВХЛ, чтобы он стал лидером. Я вижу в нем потенциал

В текущем сезоне форвард набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах за СКА.
«Я вижу в нем потенциал, это однозначно. Он многое делает на льду правильно, но не забивает. Ему нужно работать больше над собой, но он и сам это знает.
Когда у нас в команде случилась вспышка коронавируса, то Василий проводил на льду до 25 минут за матч. Это слишком много, он устал. Мы отправляем его в ВХЛ, чтобы он подготовился к играм за сборную, набрал форму и стал лидером. Мы верим в него и работаем над тем, чтобы он и проявлял себя как лидер.
У него было много возможностей забить, но ему нужно поработать над броском. Я уверен, что он это сделает. Ему нужно научиться быстрее бросать, и тогда голы придут, — цитирует Ротенберга корреспондент TSN Рик Даливал.