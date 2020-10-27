Ротенберг: Отправляем Подколзина в ВХЛ, чтобы он стал лидером. Я вижу в нем потенциал

В текущем сезоне форвард набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах за СКА.

«Я вижу в нем потенциал, это однозначно. Он многое делает на льду правильно, но не забивает. Ему нужно работать больше над собой, но он и сам это знает.

Когда у нас в команде случилась вспышка коронавируса, то Василий проводил на льду до 25 минут за матч. Это слишком много, он устал. Мы отправляем его в ВХЛ, чтобы он подготовился к играм за сборную, набрал форму и стал лидером. Мы верим в него и работаем над тем, чтобы он и проявлял себя как лидер.