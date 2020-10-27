Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
28.10
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
28.10
Металлург Мг
Сибирь
Хоккей. КХЛ
28.10
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
28.10
Трактор
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Зачистка в «Барысе». Определены первые «жертвы» борьбы с игровым кризисом в казахстанском клубе

На помощь едут новые легионеры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» начал проваливаться по таблице в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и решил провести очередную чистку состава. В прошлом сезоне, когда команда не могла поймать стабильность, встряска помогла вернуться в лидеры «Востока». О новом этапе по реанимации казахстанского клуба — в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед сезоном столичный клуб, переживший сокращение бюджета, решил идти проверенным путем. Предложили новые контракты Мэтту Фрэттину с Линусом Виделлем, которые принесли пользу команду в прошлом. На перспективу взяли Якоба Лилью, а первым номером должен был стать Йони Ортио. Почти все варианты сработали, но не обошлось без промахов.

Барыс (Астана)

Ортио с Лильей не сразу прижились, а Виделль, ярко стартовавший, начал увядать. Провалился Фрэттин, который не может прервать безголевую серию в Лиге. Четверть игр сыграно и «Барыс» решил радикально вмешаться в сложную ситуацию, пригласив новых исполнителей. Речь идет именно о нескольких игроках, которые в ближайшие дни приедут в Казахстан.

Кандидатуру одного уже подтвердили. Это 29-летний центральный нападающий Фил Варон из Канады. Другой, а может быть, и третий, также будут полевыми. Если дополнительных новичков будет двое, то, мы считаем, что это будут защитник и фланговый нападающий. Атакующий хоккеист должен добавить вариантов среди голеадоров. Если один, то пригласят игрока в оборону.

Почему? Оказалось, что не только Фрэттин перестал забивать, но и Даррена Дица поддержать некому. Капитан команды бежит спасать команду, а подстраховки нет. Виктор Сведберг с Джесси Блэкером идут второй парой, но перемещение одного из них добавит еще одно вакантное место.

Таким образом, «Барыс», потерявший в межсезонье часть бюджета, все же может подписывать легионеров из-за океана, чтобы решить главную задачу в сезоне. Скорее всего, 15 игр в КХЛ показали, что этот состав не готов к серьезным свершениям и без новичков никак.

Вместо того, чтобы спросить с игроков сборной Казахстана, в клубе снова ищут спасителей за границей. Больше десяти лет в КХЛ, а решения остаются теми же. Легионер нас спасет при любом тренерском штабе. Казахстанские игроки, скорее всего, снова упускают свой шанс выйти на ведущие роли. Вряд ли найдется в обновленной команде и Фрэттину.

Добавим, что следующий казахстанский «Барыс» снова проведет на выезде: 28 октября встретится с «Сочи». Оба клуба находятся вне топ-8 конференций, и если «Барыс» отстает от восьмого места на одно очко, то россияне — на восемь. На 30 октября намечена домашняя встреча казахстанского клуба с китайским «Куньлунем».

Читайте также
Легкость "Кайрата" и настрой "Астаны". Как соперники сыграют между собой в 16-м туре КПЛ-2020
Как «Локомотиву» не опозориться в матче с «Баварией»
Новую звезду Тутберидзе сравнивают с Медведевой. Петросян круче
Судьи тянут «Спартак» за уши после угроз? Разбор судейства РПЛ
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире. Не поздно ли
«Будет сложно». Взгляд из Англии на матч «Краснодар» — «Челси»
Российская биатлонистка пояснила решение уйти в сборную Молдавии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь