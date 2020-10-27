Зачистка в «Барысе». Определены первые «жертвы» борьбы с игровым кризисом в казахстанском клубе

ХК «Барыс» начал проваливаться по таблице в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и решил провести очередную чистку состава. В прошлом сезоне, когда команда не могла поймать стабильность, встряска помогла вернуться в лидеры «Востока». О новом этапе по реанимации казахстанского клуба — в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед сезоном столичный клуб, переживший сокращение бюджета, решил идти проверенным путем. Предложили новые контракты Мэтту Фрэттину с Линусом Виделлем, которые принесли пользу команду в прошлом. На перспективу взяли Якоба Лилью, а первым номером должен был стать Йони Ортио. Почти все варианты сработали, но не обошлось без промахов.

Барыс (Астана) Все о команде

Ортио с Лильей не сразу прижились, а Виделль, ярко стартовавший, начал увядать. Провалился Фрэттин, который не может прервать безголевую серию в Лиге. Четверть игр сыграно и «Барыс» решил радикально вмешаться в сложную ситуацию, пригласив новых исполнителей. Речь идет именно о нескольких игроках, которые в ближайшие дни приедут в Казахстан.

Кандидатуру одного уже подтвердили. Это 29-летний центральный нападающий Фил Варон из Канады. Другой, а может быть, и третий, также будут полевыми. Если дополнительных новичков будет двое, то, мы считаем, что это будут защитник и фланговый нападающий. Атакующий хоккеист должен добавить вариантов среди голеадоров. Если один, то пригласят игрока в оборону.

Почему? Оказалось, что не только Фрэттин перестал забивать, но и Даррена Дица поддержать некому. Капитан команды бежит спасать команду, а подстраховки нет. Виктор Сведберг с Джесси Блэкером идут второй парой, но перемещение одного из них добавит еще одно вакантное место.

Таким образом, «Барыс», потерявший в межсезонье часть бюджета, все же может подписывать легионеров из-за океана, чтобы решить главную задачу в сезоне. Скорее всего, 15 игр в КХЛ показали, что этот состав не готов к серьезным свершениям и без новичков никак.

Вместо того, чтобы спросить с игроков сборной Казахстана, в клубе снова ищут спасителей за границей. Больше десяти лет в КХЛ, а решения остаются теми же. Легионер нас спасет при любом тренерском штабе. Казахстанские игроки, скорее всего, снова упускают свой шанс выйти на ведущие роли. Вряд ли найдется в обновленной команде и Фрэттину.