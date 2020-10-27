Двухметровый вариант. В «Барысе» нашли еще одного напарника для Даррена Дица

Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко в матче с «Ак Барсом» отметился агрессивным подходом к воротам соперника, а в следующем матче с «Сибирью» вышел в паре с Дарреном Дицем. О прогрессе 196-сантиметрового хоккеиста и других перестановках в обороне «Барыса» — в материале корреспондента Vesti.kz.

23-летний игрок обороны пришел в «Барыс» в прошлом сезоне и рассматривался Андреем Скабелкой, как перспективный игрок для ротации. Защитник неплохо стартовал, но затем растерял уверенность, а вместе с ней, и доверие. Недоволен сезоном был и сам Клещенко, который обещал быть другим в новом розыгрыше.

Юрий Михайлис не сразу доверил место в составе защитнику, а потом мариновал его в третьей паре с Егором Шалаповым. В матче с «Сибирью» Клещенко был заявлен в дуэте с Дицем и провел на льду больше 16 минут (уступил только топ-3). По составу он заменил Леонида Метальникова, который сыграл с Шалаповым.

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«69-й» номер результативными действиями не отметился, но произвел три броска по воротам соперников (всего семь в сезоне в пяти матчах). Если Клещенко выдержит набранный темп, то две его голевые передачи, которые он отдал в прошлом сезоне, не станут для него пределом.

Для 23-летнего игрока открываются хорошие перспективы, где он может получать время на льду на уровне ведущих легионеров клуба. Потенциально, Клещенко способен стать заметной фигурой на площадке и на постоянной основе занять место в «Барысе» возле Дица, которое сейчас вакантно.

Придется выполнять черновую работу в дуэте с самым ярким исполнителем клуба. Сможет Никита с этим справиться, то он будет незаменим и полезен. Нет, то снова упадет до третьей-четвертой пары, а в группу лидеров поднимут кого-то еще или пригласят еще одного легионера.

Перспективный и габаритный защитник Клещенко своего шанса упустить не может. Более опытный, но не такой техничный Виктор Сведберг в «Барысе» уверенно входит в топ-4. Клещенко имеет все шансы выйти на ведущие позиции, ведь конкуренты не такие яркие, как в прошлом сезоне.