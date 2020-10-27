«Спартак» дома уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Голами у «Северстали» отметились Иван Рогов (15-я минута), Кирилл Капустин (22), Робертс Букартс (35) и Игорь Гераськин (53). В составе «Спартака» голы забили Лукаш Радил (1), Робин Ганзл, реализовавший буллит на 17-й минуте, и Илья Талалуев (57). На 37-й минуте второй буллит в ворота «Северстали» не реализовал Сергей Широков. После четвертой пропущенной шайбы в составе «Спартака» произошла замена вратаря: вместо Никиты Беспалова вышел Александр Трушков.
«Спартак» обыгрывал дома «Северсталь» на протяжении четырех последних встреч, в предыдущий раз команда из Череповца побеждала красно-белых в Москве 22 января 2018 года (4:3 ОТ).
«Северсталь» поднялась на четвертую строчку таблицы Западной конференции, набрав в 19 матчах 23 очка. Команда Олега Знарка идет восьмой с 20 очками в 20 играх. В следующем матче красно-белые примут ЦСКА 29 октября, «Северсталь» сыграет дома с подольским «Витязем» 30 октября.
В другом матче дня казанский «Ак Барс» победил дома нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), Найджел Доус набрал три очка.