Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли «Барысу» канадский новичок из НХЛ

Канадский дебютант должен повести за собой команду, ведь ему отводится роль первой скрипки не только в атаке, но и в обороне. Варон провел богатую карьеру в АХЛ, а теперь может засветиться в КХЛ. «Барыс» — это вариант, через который канадские легионеры могут получить шанс перебраться в клуб побогаче.

Линден Вей, Найджел Доус, и Патрис Кормье — небольшой список канадских нападающих, которых можно назвать успешными в Лиге. Они заявили о себе в «Барысе», а сейчас претендуют на Кубок Гагарина. От Варона ждут чего-то подобного, но он не провел ни одного матча в КХЛ.

Так ли он хорош? Канадец может стать новым лидером «Барыса», а может не заиграть. Ему отводится ответственная роль. В него верят даже больше, чем он может ожидать. Но Варону потребуется время на адаптацию. Тот же Кертис Волк, чтобы выйти на новый уровень, отыграл пару сезонов.

Но Варона ждут. Если пишут про «Барыс», обязательно упоминают, что в клубе ждут интересного новобранца. Если в казахстанской команде был шанс взять канадца, то почему он не пришел до старта в КХЛ? Скорее всего, на его согласие повлияла ситуация с АХЛ — старт Лиги еще не определен.

«Барыс» нашел отличный вариант на бумаге, и в КХЛ его побаиваются. Осталось не провалиться. И «Барысу», и Варону. Если канадец станет лидером в казахстанской команде, ему откроются двери и появятся возможности. Нужно только выйти в Кубок Гагарина с командой Юрия Михайлиса.