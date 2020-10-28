Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

В первом периоде команды демонстрировали достаточно открытый хоккей, по очереди угрожая воротам друг друга. Чуть больше времени в атаке проводили хозяева, однако дивидендов из своих активных действий у ворот рижского «Динамо» минчане не извлекли.

После перерыва «зубры» продолжили атаковать ворота рижской дружины, которая достойно держала удар. Однако на 29-й минуте минчанам все же удалось открыть счет: когда команды играли в формате «4 на 4», Бреннан Менелл смог забросить шайбу. Впрочем, на этом голевые ситуации у ворот рижан не закончились. Спустя 4 минуты Егор Шарангович удвоил преимущество команды, забросив свою четвертую шайбу в четырех последних матчах чемпионата КХЛ.

После перерыва минчане смогли отправить третью шайбу в ворота рижан. Вновь отличился Егор Шарангович. Он стал 13-м белорусом в составе минского «Динамо», который смог забросить 10 шайб за сезон в КХЛ.