Регресс? «Барыс» всухую уступил аутсайдеру «Запада» и проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Встреча проходила в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый период прошел без голов, хотя нужно отдать должное голкиперу астанчан Йони Ортио, который по-настоящему выручил в одном из моментов. Не исключено, что его сейв станет одним из лучших игровой недели КХЛ.

При этом очень инертно гости провели второй период, пропустив дважды при игре в равных составах. Сначала на 21-й минуте счет открыл Мальте Стремвалль, затем на 39-й успех хозяев закрепил Даниил Мироманов. Кроме того, во втором отрезке игры соперник играл в большинстве 5 на 3, но численным перевесом не воспользовался.

Под занавес встречи «Барыс» снял вратаря, но выгоду из этого не извлек. Более того, позволил оппоненту забить в пустые ворота — на 59-й минуте отличился все тот же Мироманов.

Как итог, казахстанский клуб проиграл четвертый матч кряду, уступив ранее «Йокериту» (4:5 в овертайме), «Ак Барсу» (1:3) и «Сибири» (1:3).

После этой игры «Барыс» с 16 очками остался на десятом месте Восточной конференции, тогда как «Сочи», набрав 14 баллов, также сохранил за собой десятую строчку на «Западе».