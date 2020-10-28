Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в Континентальной хоккейной лиге

Голами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Кагарлицкий (14-я минута), Оскар Линдберг (60) и Даниил Тарасов (63). У омичей дубль в активе Сергея Толчинского (36, 41).

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Эта победа стала 500-й для бело-голубых в КХЛ и 200-й для главного тренера Владимира Крикунова во главе «Динамо». Если клуб выиграет еще пять матчей под руководством Крикунова, то он опередит по этому показателю Владимира Юрзинова (204) и выйдет на чистое второе место. Наибольшее количество побед у руля бело-голубых одержал Аркадий Чернышев (536). Форвард «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся голевым пасом, сделал свою 400-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах КХЛ (лидер в истории лиги).

Авангард (Омск) Все о команде

Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах. «Авангард» располагается на второй строчке Востока с 29 очками в 21 встрече.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» 30 октября, омичи встретятся в гостях с московским «Спартаком» 1 ноября.

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