Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в Континентальной хоккейной лиге

Голами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Кагарлицкий (14-я минута), Оскар Линдберг (60) и Даниил Тарасов (63). У омичей дубль в активе Сергея Толчинского (36, 41).
Эта победа стала 500-й для бело-голубых в КХЛ и 200-й для главного тренера Владимира Крикунова во главе «Динамо». Если клуб выиграет еще пять матчей под руководством Крикунова, то он опередит по этому показателю Владимира Юрзинова (204) и выйдет на чистое второе место. Наибольшее количество побед у руля бело-голубых одержал Аркадий Чернышев (536). Форвард «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся голевым пасом, сделал свою 400-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах КХЛ (лидер в истории лиги).
Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах. «Авангард» располагается на второй строчке Востока с 29 очками в 21 встрече.
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» 30 октября, омичи встретятся в гостях с московским «Спартаком» 1 ноября.
Также в среду петербургский СКА на своей площадке проиграл пекинскому «Куньлуню» (1:2), выступающий за китайский клуб Игорь Ларионов — младший, сын двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова, набрал первое очко в КХЛ. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме дома обыграл ярославский «Локомотив» (1:0), магнитогорский «Металлург» на своей площадке уступил новосибирской «Сибири» (0:3), уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах оказался сильнее хабаровского «Амура» (4:1), нижегородское «Торпедо» на выезде уступило челябинскому «Трактору» (1:4), минское «Динамо» на своем льду обыграло одноименную команду из Риги (3:0), «Сочи» дома победил «Барыс» из Нур-Султана (3:0).