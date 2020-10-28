Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
ОТ
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сибирь
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
41
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
22:30 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило на своей площадке в овертайме омский «Авангард» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 2 304 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Кагарлицкий (14-я минута), Оскар Линдберг (60) и Даниил Тарасов (63). У омичей дубль в активе Сергея Толчинского (36, 41).

Динамо (Москва)

Эта победа стала 500-й для бело-голубых в КХЛ и 200-й для главного тренера Владимира Крикунова во главе «Динамо». Если клуб выиграет еще пять матчей под руководством Крикунова, то он опередит по этому показателю Владимира Юрзинова (204) и выйдет на чистое второе место. Наибольшее количество побед у руля бело-голубых одержал Аркадий Чернышев (536). Форвард «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся голевым пасом, сделал свою 400-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах КХЛ (лидер в истории лиги).

Авангард (Омск)

Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах. «Авангард» располагается на второй строчке Востока с 29 очками в 21 встрече.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» 30 октября, омичи встретятся в гостях с московским «Спартаком» 1 ноября.

КХЛ

Также в среду петербургский СКА на своей площадке проиграл пекинскому «Куньлуню» (1:2), выступающий за китайский клуб Игорь Ларионов — младший, сын двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова, набрал первое очко в КХЛ. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме дома обыграл ярославский «Локомотив» (1:0), магнитогорский «Металлург» на своей площадке уступил новосибирской «Сибири» (0:3), уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах оказался сильнее хабаровского «Амура» (4:1), нижегородское «Торпедо» на выезде уступило челябинскому «Трактору» (1:4), минское «Динамо» на своем льду обыграло одноименную команду из Риги (3:0), «Сочи» дома победил «Барыс» из Нур-Султана (3:0).

Читайте также
ХК Динамо
3:2ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Авангард
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Краснодар» разгромно уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов
РФС признал две ошибки судьи в матче «Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и возглавили таблицу ФНЛ
Клуб НБА продан за 1,6 миллиарда долларов
«Барселона» играет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (трансляция)
ФИФА отклонила жалобу по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь