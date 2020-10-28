«Сделаем выводы». Тренер «Барыса» — о четвертом поражении подряд, жертвенном баране и надломе команды

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3, впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола.

— Равным был первый период. Обоюдоострый. Были моменты, как у команды «Сочи», так и у нас. Но не забили. Ошибка в средней зоне во втором периоде привела к голу. Наверное, потеря концентрации во втором периоде. При счете 0:2 пытались в третьем периоде исправить ситуацию. Здорово сыграли в обороне, хотя были моменты хорошие. Не получилось, — считает Михайлис.

— Вы говорили, что нужен защитник. Когда его ожидать?

— Пока нет никакой информации по этому.

— Вы сделали изменения в составе, но пока не получается. Будете что-то еще пробовать?

— Конечно, будем пробовать. У нас первое-второе звено должны играть лучше. Должны показывать… Они должны делать результат. Я сегодня доволен третьим и четвертым звеном. Петухов и Асетов неплохо провели матч.

— Можете ли вы применить меры и кого-то мы не увидим в следующем матче?

— Да. возможно. Давайте мы разберем эту игру. И уже потом будем делать выводы.

— Началось все с обидного поражения «Йокериту». Как переломить череду неудач?

— Я согласен. Это поражение такое обидное. И психологически команда, может быть, чуть надломилась. Будем выходить из этой ситуации. Будем разговаривать. Будем делать выводы и будем показывать результат.

— Может быть, стоит вернутся к старому методу — зарезать барана?

— Не знаю-не знаю, скорее всего, может быть и так.