«Сделаем выводы». Тренер «Барыса» — о четвертом поражении подряд, жертвенном баране и надломе команды

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3, впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола.
— Равным был первый период. Обоюдоострый. Были моменты, как у команды «Сочи», так и у нас. Но не забили. Ошибка в средней зоне во втором периоде привела к голу. Наверное, потеря концентрации во втором периоде. При счете 0:2 пытались в третьем периоде исправить ситуацию. Здорово сыграли в обороне, хотя были моменты хорошие. Не получилось, — считает Михайлис.
— Вы говорили, что нужен защитник. Когда его ожидать?
— Пока нет никакой информации по этому.
— Вы сделали изменения в составе, но пока не получается. Будете что-то еще пробовать?
— Конечно, будем пробовать. У нас первое-второе звено должны играть лучше. Должны показывать… Они должны делать результат. Я сегодня доволен третьим и четвертым звеном. Петухов и Асетов неплохо провели матч.
— Можете ли вы применить меры и кого-то мы не увидим в следующем матче?
— Да. возможно. Давайте мы разберем эту игру. И уже потом будем делать выводы.
— Началось все с обидного поражения «Йокериту». Как переломить череду неудач?
— Я согласен. Это поражение такое обидное. И психологически команда, может быть, чуть надломилась. Будем выходить из этой ситуации. Будем разговаривать. Будем делать выводы и будем показывать результат.
— Может быть, стоит вернутся к старому методу — зарезать барана?
— Не знаю-не знаю, скорее всего, может быть и так.
Напомним, «Барыс» матчем с «Сочи» завершил короткую выездную серию, 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции — китайский «Куньлунь». Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане — 3-го ноября «Барыс» должен принять рижское «Динамо».