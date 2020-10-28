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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделаем выводы». Тренер «Барыса» — о четвертом поражении подряд, жертвенном баране и надломе команды

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после проигранного матча с «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признался, что готов сделать серьезные выводы для команды и может принести в жертву барана, чтобы исправить ситуацию, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3, впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола.

— Равным был первый период. Обоюдоострый. Были моменты, как у команды «Сочи», так и у нас. Но не забили. Ошибка в средней зоне во втором периоде привела к голу. Наверное, потеря концентрации во втором периоде. При счете 0:2 пытались в третьем периоде исправить ситуацию. Здорово сыграли в обороне, хотя были моменты хорошие. Не получилось, — считает Михайлис.

— Вы говорили, что нужен защитник. Когда его ожидать?

— Пока нет никакой информации по этому.

— Вы сделали изменения в составе, но пока не получается. Будете что-то еще пробовать?

— Конечно, будем пробовать. У нас первое-второе звено должны играть лучше. Должны показывать… Они должны делать результат. Я сегодня доволен третьим и четвертым звеном. Петухов и Асетов неплохо провели матч.

— Можете ли вы применить меры и кого-то мы не увидим в следующем матче?

— Да. возможно. Давайте мы разберем эту игру. И уже потом будем делать выводы.

— Началось все с обидного поражения «Йокериту». Как переломить череду неудач?

— Я согласен. Это поражение такое обидное. И психологически команда, может быть, чуть надломилась. Будем выходить из этой ситуации. Будем разговаривать. Будем делать выводы и будем показывать результат.

— Может быть, стоит вернутся к старому методу — зарезать барана?

— Не знаю-не знаю, скорее всего, может быть и так.

Напомним, «Барыс» матчем с «Сочи» завершил короткую выездную серию, 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции — китайский «Куньлунь». Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане — 3-го ноября «Барыс» должен принять рижское «Динамо».

Сочи
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Барыс
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