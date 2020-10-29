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13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» сообщил о 12 случаях заражения коронавирусом в клубе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Клуб КХЛ «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что в команде в конце октября было выявлено 12 положительных тестов на коронавирус.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» 23 октября объявил, что уходит на карантин после четырех случаев заражения коронавирусом в клубе. Позднее в клубе было выявлено еще восемь положительных тестов. В среду в «Йокерите» было вновь проведено тестирование, все результаты которого оказались отрицательными.

Игроки, находящиеся на карантине, но сдавшие отрицательные тесты на коронавирус, смогут вернуться к тренировкам с командой в субботу, 31 октября, и поехать на выездной матч с череповецкой «Северсталью», который пройдет 1 ноября.

В четверг КХЛ объявила, что матч «Сочи» — «Йокерит» перенесен с 30 октября на 3 ноября.

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