«Йокерит» сообщил о 12 случаях заражения коронавирусом в клубе

«Йокерит» 23 октября объявил, что уходит на карантин после четырех случаев заражения коронавирусом в клубе. Позднее в клубе было выявлено еще восемь положительных тестов. В среду в «Йокерите» было вновь проведено тестирование, все результаты которого оказались отрицательными.

Игроки, находящиеся на карантине, но сдавшие отрицательные тесты на коронавирус, смогут вернуться к тренировкам с командой в субботу, 31 октября, и поехать на выездной матч с череповецкой «Северсталью», который пройдет 1 ноября.