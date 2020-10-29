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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

Прошу на выход, или как в «Барысе» расстаются с главными тренерами в КХЛ

Столичный клуб проиграл четыре матча подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Четыре поражения подряд поставили тренерский штаб «Барыса» во главе с Юрием Михайлисом в сложную ситуацию. Казахстанский клуб не только увеличил отставание от зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но и потерял свои «козыри». О возможных последствиях полосы неудач — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб в новом сезоне КХЛ, как говорят в России, в привилегированном положении. Избежать коронавирусной атаки не удалось, но Лига разрешила перенести встречи и не стала наказывать техническими поражениями. Теперь «Барыс» сыграл меньше встреч, чем конкуренты, и может планомерно их нагонять.

Барыс (Астана)

Не сработало. Подопечные Михайлиса неплохо стартовали, давая бой практически каждому оппоненту, а сейчас «поплыли». Тренер говорит, что беседует с игроками, чтобы донести до них свои мысли. На пару игр этого хватило. Но затем от думающего хоккея, который анонсирует казахстанский тренер, не осталось и следа.

Еще пара поражений — и руководству клуба не останется вариантов, как решиться на смену полководца. Проигрыши в домашних матчах с «Куньлунем» и «Динамо» из Риги, где «Барыс» обязан побеждать, могут заставить задуматься о продуктивности дальнейшего сотрудничества с тренерским штабом.

И даже долгожданные новички могут не успеть подъехать. Тут вопрос. Если «Барыс» может подписывать новых игроков даже с сокращенным бюджетом, то почему не сделал этого раньше? Нужно было дождаться, когда эксперимент докажет свою слабость и придется спасать ситуацию дополнительными вливаниями. Вряд ли необходимость ведущего центрального нападающего появилась прямо сейчас.

Команда хромает на обе ноги. «Барыс» за 60 минут основного времени выиграл только два матча. У кого? У своих следующих соперников — у «Куньлуня» с рижским «Динамо». И те, и другие замыкают таблицы конференций. Если вспомнить ход тех победных встреч, то «Барыс» мог и в них упустить преимущество и состязаться за пределами 60 минут.

До Михайлиса были специалисты, которых можно назвать более харизматичными и успешными, но доиграть полный сезон и они не смогли. Тренер-дебютант вплотную подошел к моменту, когда нужно срочно выправлять ситуацию. Две победы в матчах с аутсайдерами дадут ему еще немного времени на посту главного тренера. Иной результат — расстанутся без промедления.

Напомним, первый определяющий матч для карьеры Михайлиса в «Барысе» пройдет завтра, 30 октября. В гости к столичной команде, которая занимает десятое место на «Востоке» (16 очков), приедет китайский «Куньлунь» (11), прибывающий на 12-й строчке. Клубы уже встречались в этом сезоне в Нур-Султане, и сильнее оказался «Барыс» (3:2).

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