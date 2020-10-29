Канадцы и великаны из Швеции. С кем «Барыс» мог бы расстаться в период игрового кризиса

Казахстанский клуб «Барыс» может заменить лидеров, ведь команда балансирует на грани непопадания в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ. О тех, кто бы мог покинуть столичную дружину — в материале корреспондента Vesti.kz.

Серия из четырех поражений может привести не только к приглашению новых игроков, но и смене провалившихся ведущих исполнителей. «Барыс», как и любой клуб КХЛ, способен прибегнуть к этой радикальной мере. И если о расставании с главным тренером Юрием Михайлисом речи не идет, то пара легионеров может покинуть клуб.

1. Мэтт Фрэттин.

Об этом снайпере говорим мы больше, чем он забил голов в сезоне. Три голевые передачи в 16 играх. Слабый результат для форварда ведущего звена, который должен был состязаться с самыми меткими игроками турнира.

2. Хенрик Карлссон.

Опытнейший 199-сантиметровый голкипер приглашен для помощи сборной Казахстана, поэтому в КХЛ мы его будем видеть не так часто. Но стоит ли оно того? У молодых казахстанцев шансов пробиться в состав практически нет. Можно попробовать найти легионера с перспективой или дать шанс кандидату в национальную команду.

Барыс (Астана) Все о команде

3. Линус Виделль.

Еще один опытный игрок, который не смог найти себе применение на ключевой в центре атаки первого звена. Теперь Виделль вернется на край нападения, но, как и в случае с Карлссоном, может быть, стоит поискать кого-то помоложе. Умения форварда не ставим под сомнение, но «Барысу» нужна перспектива.

4. Джесси Блэкер.

Техничный и быстрый защитник не так результативен, как прежде. У него иммунитет, как у игрока сборной Казахстана, но две голевые передачи — это несолидно для Блэкера. Ему нужен новый вызов.

5. Виктор Сведберг.

Двухметровый защитник выжигает в обороне, заблокировав более 30 бросков (первый результат в команде). Но если ему будет альтернатива, которая способна действовать быстрее, то можно подобрать и другого легионера.

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Первая тройка кандидатов, на наш взгляд, фавориты. Можно было бы отпустить и кого-то из защитников, но тогда «Барыс» распустит практически половину основного состава. Хотя вряд ли зачистка команды ограничится одним Фрэттином. Не только канадец не впечатляет на старте чемпионата. Можно найти еще двух-трех игроков на замену — это зависит от количества новобранцев.

Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет завтра, когда примет на своем льду китайский «Куньлунь». Другой аутсайдер турнира приедет в Нур-Султан 3 ноября — это рижское «Динамо». Эти матчи могут быть определяющими в карьере Михайлиса на посту главного тренера «Барыса».