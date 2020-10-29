Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
30.10
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
30.10
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
30.10
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
30.10
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
30.10
Нефтехимик
Амур
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Канадцы и великаны из Швеции. С кем «Барыс» мог бы расстаться в период игрового кризиса

Мы выбрали пять кандидатов.
Наверх

Казахстанский клуб «Барыс» может заменить лидеров, ведь команда балансирует на грани непопадания в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ. О тех, кто бы мог покинуть столичную дружину — в материале корреспондента Vesti.kz.

Серия из четырех поражений может привести не только к приглашению новых игроков, но и смене провалившихся ведущих исполнителей. «Барыс», как и любой клуб КХЛ, способен прибегнуть к этой радикальной мере. И если о расставании с главным тренером Юрием Михайлисом речи не идет, то пара легионеров может покинуть клуб.

1. Мэтт Фрэттин.

Об этом снайпере говорим мы больше, чем он забил голов в сезоне. Три голевые передачи в 16 играх. Слабый результат для форварда ведущего звена, который должен был состязаться с самыми меткими игроками турнира.

2. Хенрик Карлссон.

Опытнейший 199-сантиметровый голкипер приглашен для помощи сборной Казахстана, поэтому в КХЛ мы его будем видеть не так часто. Но стоит ли оно того? У молодых казахстанцев шансов пробиться в состав практически нет. Можно попробовать найти легионера с перспективой или дать шанс кандидату в национальную команду.

Барыс (Астана)

3. Линус Виделль.

Еще один опытный игрок, который не смог найти себе применение на ключевой в центре атаки первого звена. Теперь Виделль вернется на край нападения, но, как и в случае с Карлссоном, может быть, стоит поискать кого-то помоложе. Умения форварда не ставим под сомнение, но «Барысу» нужна перспектива.

4. Джесси Блэкер.

Техничный и быстрый защитник не так результативен, как прежде. У него иммунитет, как у игрока сборной Казахстана, но две голевые передачи — это несолидно для Блэкера. Ему нужен новый вызов.

5. Виктор Сведберг.

Двухметровый защитник выжигает в обороне, заблокировав более 30 бросков (первый результат в команде). Но если ему будет альтернатива, которая способна действовать быстрее, то можно подобрать и другого легионера.

Баран не виноват. Как «Барыс» потерял свою игру и выпал из зоны плей-офф КХЛ.

Первая тройка кандидатов, на наш взгляд, фавориты. Можно было бы отпустить и кого-то из защитников, но тогда «Барыс» распустит практически половину основного состава. Хотя вряд ли зачистка команды ограничится одним Фрэттином. Не только канадец не впечатляет на старте чемпионата. Можно найти еще двух-трех игроков на замену — это зависит от количества новобранцев.

Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет завтра, когда примет на своем льду китайский «Куньлунь». Другой аутсайдер турнира приедет в Нур-Султан 3 ноября — это рижское «Динамо». Эти матчи могут быть определяющими в карьере Михайлиса на посту главного тренера «Барыса».

Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли «Барысу» канадский новичок из НХЛ.

Читайте также
Дебютант сборной Казахстана признан лучшим игроком во втором матче подряд за рубежом
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Вене
ЦСКА «нарисовал» крутой гол в овертайме. Знарок проиграл в дерби
Экс-чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом
Бывший боец UFC из России проведет поединок по правилам бокса
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова»
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь