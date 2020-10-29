Кипера «Барыса» путают с Бэйлом и даже просят автографы. Кстати, Ортио тоже любит гольф
Похожи ведь, правда?
Похожи ведь, правда?
Финский вратарь «Барыса» Йони Ортио известен не только тем, что отбивает и забивает шайбы (да-да, он однажды забил, и он принес своей команде победу), но и своей схожестью с футбольной звездой Гаретом Бэйлом. Кипер сам признавался, что не раз фанаты подходили к нему и просили автографы, приняв хоккеиста за валиийца.
«Да, и болею за “Манчестер Юнайтед”. Действительно меня путают с Гаретом даже сейчас в Казахстане. Если встречают на улице, уточняют, не Гарет ли я, или же сразу просят автографы. К сожалению, приходится разочаровывать людей», — говорил финн в недавнем интервью.
А еще он, как и Бэйл, в свободное время увлекается гольфом. Правда, из спортивных брендов Орио предпочитает Nike, а футболист — Adidas.