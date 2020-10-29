ЦСКА «нарисовал» крутой гол в овертайме! Знарок снова проиграл в дерби

В нынешнем регулярном чемпионате команды уже встречались друг с другом. 1 октября в результативном матче со счётом 5:4 победила команда Игоря Никитина. «Спартаку» тяжело даются игры с ЦСКА, хотя сейчас общий уровень команд в лиге подровнялся. Многие лидеры «армейцев» уехали за океан, да и жёсткий потолок зарплат даёт о себе знать. Теперь супервзёздного состава набрать не получится. Красно-белые, кстати, проиграли принципиальному сопернику восемь последних домашних матчей в КХЛ. Последняя победа (3:2) «Спартака» состоялась 12 сентября 2013 года. Хотя нынче домашние матчи между этими командами носят формальный характер, так как обе играют на арене в «Парке Легенд».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0" data-vnd="2fe1dabee255efd020b0" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fe1dabee255efd020b0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако все сложности и нововведения не мешают ЦСКА лидировать как в Западной конференции, так и в общей турнирной таблице. Система Никитина по-прежнему работает. Например, меньше красно-синих (41 шайба) на Западе пропускает только «Локомотив», а на Востоке — только «Трактор». Всё в порядке у москвичей и с атакой (64). Больше до отчётной игры со «Спартаком» забили лишь СКА (на одну шайбу), «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

ЦСКА (Москва) Все о команде

В первом периоде столичного дерби зрители заброшенных шайб не увидели. Обе команды продемонстрировали хорошее движение, дисциплину (всего одно удаления Окулова на двоих). Правда, в одном из эпизодов Юньков ударил по ловушке голкиперу, но сразу извинился, а судьи двухминутного штрафа нападающему номинальных хозяев не выписали. Все моменты, который были созданы, подчистили вратари — Александр Шарыченков и Юлиус Гудачек. В целом шла равная и интенсивная игра, соответствующая духу дерби.

Спартак (Москва) Все о команде

«Выходим ли мы из кризиса? Боюсь сглазить. Несомненно, прогресс есть. Было много проблем. Они и сейчас есть — есть травмированные, но мы выходим из положения», — говорил главный тренер красно-белых Олег Знарок после победного матча со СКА.

Учитывая, что красно-белые замыкают восьмёрку в турнирной таблице Запада, прогресс команде Знарка действительно необходим. Непопадание в плей-офф будет считаться не просто провалом, а катастрофой.

Во второй двадцатиминутке случилось сразу два гола. Правда, второй из них был отменён. У «армейцев» получился быстрый выход из обороны в атаку, Карнаухов бросил с левого края — Андронов выиграл борьбу на пятаке и добил шайбу в сетку. Но после видеопросмотра было определено, что красно-синие забрались в офсайд. Чётко сработал человек, отвечающий в «Спартаке» за просмотры эпизодов.

Однако ранее ЦСКА всё равно вышел вперёд. Кулик получил двухминутный штраф, а «армейцы» от матча к матчу продолжают штамповать голы в большинстве. После того как гости закрепились в чужой зоне Окулов с левого края сделал поперечный перевод, а Шалунов из круга вбрасывания зарядил под перекладину. Гудачек не успел переместиться. Такое ощущение, что Шалунов начал забивать по конспектам Овечкина.

Под конец периода спартаковцев подвёл Пивцакин. Никита за воротами у борта зачем-то зарядил клюшкой в область шее шведу Кемпе. Судьи момент увидели, выписав защитнику «Спартака» «2+10» уже после сирены. По лицу Олега Знарка было заметно, что он сильно недоволен произошедшим. Но претензии здесь нужно предъявлять прежде всего к своему хоккеисту.

В третьем отрезке встрече свой провинившийся нашёлся и в составе ЦСКА. Науменков ударил соперника клюшкой между ног, в результате чего получил «5+20» и досрочно отправился в раздевалку. «Спартак» таким подарком воспользовался. Причём, дважды.

Сначала Широков получил пас от Фёдорова, вылез из-за ворот и переправил шайбу в дальний нижний угол. Хозяева продолжили играть в большинстве и снова отличились. Шарыченков справился с серией бросков, но после того, как атаку завершал Лехтеря, не помог даже вратарь ЦСКА. Отметим, что в обеих голевых комбинациях поучаствовал швед Юсе, без которого сложно представить нынешнее спартаковское большинство.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_79a97ed48b3453c3d6f90901065265ec_hd/q724913/ac1ed3aa9b81eda78d8084aeda85fe97/4759673494?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Правда, долго вести в счёте «Спартаку» не позволили. Слепышев собрал на себя двух соперников, ушёл за ворота и сделал передачу на пятак с неудобной руки из-под Зубарева, а Кемпе без помех в упор расстрелял ворота Гудачека.

Встреча перешла в овертайм, где гол-конфетку соорудили Окулов и Шалунов. Константин накрутил двоих соперников и отдал под бросок партнёру, а Максим оформил дубль. Таким образом, «Спартак» потерпел от ЦСКА уже девятое домашнее поражение подряд, а Олег Знарок во второй раз в сезоне проиграл «армейцам» столичное дерби.