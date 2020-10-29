ЦСКА «нарисовал» крутой гол в овертайме! Знарок снова проиграл в дерби
«Спартак» не может выиграть у «армейцев» дома уже девять матчей подряд.
«Спартак» не может выиграть у «армейцев» дома уже девять матчей подряд.
В нынешнем регулярном чемпионате команды уже встречались друг с другом. 1 октября в результативном матче со счётом 5:4 победила команда Игоря Никитина. «Спартаку» тяжело даются игры с ЦСКА, хотя сейчас общий уровень команд в лиге подровнялся. Многие лидеры «армейцев» уехали за океан, да и жёсткий потолок зарплат даёт о себе знать. Теперь супервзёздного состава набрать не получится.
Однако все сложности и нововведения не мешают ЦСКА лидировать как в Западной конференции, так и в общей турнирной таблице. Система Никитина
В первом периоде столичного дерби зрители заброшенных шайб не увидели. Обе команды продемонстрировали хорошее движение, дисциплину (всего одно удаления Окулова на двоих). Правда, в одном из эпизодов Юньков ударил по ловушке голкиперу, но сразу извинился, а судьи двухминутного штрафа нападающему номинальных хозяев не выписали. Все моменты, который были созданы, подчистили вратари — Александр Шарыченков и Юлиус Гудачек. В целом шла равная и интенсивная игра, соответствующая духу дерби.
«Выходим ли мы из кризиса? Боюсь сглазить. Несомненно, прогресс есть. Было много проблем. Они и сейчас есть — есть травмированные, но мы выходим из положения», — говорил главный тренер
Учитывая, что
Однако ранее ЦСКА всё равно вышел вперёд. Кулик получил двухминутный штраф, а «армейцы» от матча к матчу продолжают штамповать голы в большинстве. После того как гости закрепились в чужой зоне Окулов с левого края сделал поперечный перевод, а Шалунов из круга вбрасывания зарядил под перекладину. Гудачек не успел переместиться. Такое ощущение, что Шалунов начал забивать по конспектам Овечкина.
Под конец периода спартаковцев подвёл Пивцакин. Никита за воротами у борта
В третьем отрезке встрече свой провинившийся нашёлся и в составе ЦСКА. Науменков ударил соперника клюшкой между ног, в результате чего получил «5+20» и досрочно отправился в раздевалку. «Спартак» таким подарком воспользовался. Причём, дважды.
Сначала Широков получил пас от Фёдорова, вылез
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Правда, долго вести в счёте «Спартаку» не позволили. Слепышев собрал на себя двух соперников, ушёл за ворота и сделал передачу на пятак с неудобной руки
Встреча перешла в овертайм, где
Павел Панышев