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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Северстали» Разин заразился коронавирусом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе хоккейного клуба.

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«Разин заболел коронавирусом», — сообщили в пресс-службе «Северстали».

КХЛ

Исполняющим обязанности главного тренера череповецкого клуба назначен Евгений Михалкевич.

«Северсталь» в ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу примет «Витязь».

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