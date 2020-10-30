Главный тренер «Северстали» Разин заразился коронавирусом
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в
«Разин заболел коронавирусом», — сообщили в
Исполняющим обязанности главного тренера череповецкого клуба назначен Евгений Михалкевич.
«Северсталь» в ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу примет «Витязь».