«Барыс» подтвердил переход нападающего из НХЛ

Как сообщил на своем сайте клуб, односторонний контракт с хоккеистом подписан на один сезон — до 30 апреля 2021.

Минувший сезон Вароне провел в АХЛ за клубы «Лаваль Рокетс» и «Скрэнтон Пингвинс». На его счету 33 матча и 19 (4+15) очков в регулярном чемпионате.

Всего в АХЛ Вароне сыграл 539 игр, набрав 424 (129+295) результативных балла. В Национальной Хоккейной Лиге новичок «Барыса» выступал за команды «Баффало Сэйбрс», «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс».

В НХЛ Вароне набрал 17 (8+9) очков в 97 играх.

Добавим, что 30 октября «Барыс» в рамках регулярного сезона КХЛ примет дома китайский «Куньлунь».