«Фрэттин забил — “Барыс” победил». Команда Михайлиса прервала серию из четырех поражений подряд в КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Сначала на десятой минуте отличился Якоб Лилья, затем на 14-й успех закрепил один из самых критикуемых хоккеистов астанчан Мэттью Фрэттин, занесший в свой актив первый гол в этом сезоне.
Во втором периоде подопечные Юрия Михайлиса должны были забивать еще, но вместо этого позволили сопернику отыграть одну шайбу, автором которой на 24-й минуте стал Иван Николишин.
Третья 20-минутка прошла без голов.
Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений подряд и набрав 18 очков, поднялся с десятого места на девятое на «Востоке». В свою очень пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке, набрав в предыдущих играх 11 баллов.
Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с рижским «Динамо» 3 ноября.
Отметим, что до минувшей встречи с «Куньлунем» астанчане уступили «Йокериту» (4:5 в овертайме), «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).