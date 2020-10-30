«Фрэттин забил — “Барыс” победил». Команда Михайлиса прервала серию из четырех поражений подряд в КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Сначала на десятой минуте отличился Якоб Лилья, затем на 14-й успех закрепил один из самых критикуемых хоккеистов астанчан Мэттью Фрэттин, занесший в свой актив первый гол в этом сезоне.

Во втором периоде подопечные Юрия Михайлиса должны были забивать еще, но вместо этого позволили сопернику отыграть одну шайбу, автором которой на 24-й минуте стал Иван Николишин.

Третья 20-минутка прошла без голов.

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений подряд и набрав 18 очков, поднялся с десятого места на девятое на «Востоке». В свою очень пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке, набрав в предыдущих играх 11 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с рижским «Динамо» 3 ноября.