Тренер «Барыса» высказался о домашней победе над «Куньлунем» в КХЛ

«Хорошая командная победа. Сегодня хорошо двигались, хорошо контролировали шайбу, много бросали по воротам, много угрожали. Благодарим команду за эту игру, молодцы, сражались до последнего. Конечно, команда соперника стала более дисциплинированной. Последние игры, которые мы просматривали, в них команда очень здорово выглядела. “Куньлунь” играет в закрытый хоккей и действует на контратаках. Втроем, вчетвером подключаются в атаку. Мы это разбирали, предупреждали ребят, чтобы всегда были начеку. И я скажу, что сегодня здорово сыграли в обороне. В основном, все моменты, которые создал соперник, мы подчищали и убирали», — приводит его слова пресс-служба клуба.