Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ХК Динамо
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
53
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
03
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Мн
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» высказался о домашней победе над «Куньлунем» в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис поделился своим мнением по поводу победной игры с пекинским «Куньлунем» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Хорошая командная победа. Сегодня хорошо двигались, хорошо контролировали шайбу, много бросали по воротам, много угрожали. Благодарим команду за эту игру, молодцы, сражались до последнего. Конечно, команда соперника стала более дисциплинированной. Последние игры, которые мы просматривали, в них команда очень здорово выглядела. “Куньлунь” играет в закрытый хоккей и действует на контратаках. Втроем, вчетвером подключаются в атаку. Мы это разбирали, предупреждали ребят, чтобы всегда были начеку. И я скажу, что сегодня здорово сыграли в обороне. В основном, все моменты, которые создал соперник, мы подчищали и убирали», — приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на «Востоке», тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с рижским «Динамо» 3 ноября.

Барыс
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Куньлунь
Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ
Уткин: С сегодняшнего дня больше не буду болеть за Хабиба
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии
«Локомотив» одержал 10-ю победу в 11 последних матчах КХЛ
«Спартак» отомстит Карпину: Топ-5 ставок выходных
Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом
Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону»
Авербух: Мы предлагали Медведевой вести «Ледниковый период»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь