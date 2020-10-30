Тренер «Куньлуня» нашел объяснение поражению от «Барыса»

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«То, что запланировали на игру, не выполнили. Конечно, хотелось бы видеть у ребят более целенаправленные решения, которые сегодня принимались неправильно. Готовимся к следующей игре. Надеемся выиграть следующую игру», — приводит слова специалиста пресс-служба «Барыса».