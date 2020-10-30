Тренер «Куньлуня» нашел объяснение поражению от «Барыса»
Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал игру с «Барысом», а также выразил надежду, что следующий матч его команда проведет значительно лучше.
Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал игру с «Барысом», а также выразил надежду, что следующий матч его команда проведет значительно лучше.
Встреча прошла в
«То, что запланировали на игру, не выполнили. Конечно, хотелось бы видеть у ребят более целенаправленные решения, которые сегодня принимались неправильно. Готовимся к следующей игре. Надеемся выиграть следующую игру», — приводит слова специалиста
После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на «Востоке», тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.