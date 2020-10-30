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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Куньлуня» нашел объяснение поражению от «Барыса»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал игру с «Барысом», а также выразил надежду, что следующий матч его команда проведет значительно лучше.

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Источник: allhockey.ru

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«То, что запланировали на игру, не выполнили. Конечно, хотелось бы видеть у ребят более целенаправленные решения, которые сегодня принимались неправильно. Готовимся к следующей игре. Надеемся выиграть следующую игру», — приводит слова специалиста пресс-служба «Барыса».

После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на «Востоке», тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.

Барыс
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Куньлунь
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