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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: Хоккеисты «Динамо» не были готовы играть на победу с «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости, Сергей Литвак. Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ с нижегородским «Торпедо» действовали небрежно, заявил главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» в домашнем матче обыграло «Динамо» (Минск) со счетом 6:3, забросив 4 шайбы в третьем периоде.

«После сонного начала смогли вернуться в игру и даже повели 3:1. После этого имели еще несколько возможностей упрочить преимущество, но не воспользовались ими. А дальше играли небрежно, недисциплинированно. Когда все это соединяется вместе, ты не можешь выиграть хоккейный матч у равного соперника. Сегодня все именно так и произошло», — заявил Вудкрофт журналистам.

«Мы не хотели и не были готовы играть на победу. Много теряли шайбу в третьем периоде, дали возможность сыграть нападению соперника, подарили им матч. Мы знали, что “Торпедо” очень опасная команда, ей нельзя позволять играть так, как они хотят, но мы это сделали и за это поплатились», — добавил специалист.

Вратарь «Динамо» Алексей Колосов пропустил все 6 шайб. «Он играл неплохо, а вот игроки перед ним действовали не так хорошо, дали сопернику создать отличные возможности, которые превратились в заброшенные шайбы. Наш основной голкипер Доминик Фурх пока еще не готов играть. Надеюсь, он выйдет на лед после перерыва на Евротур», — пояснил тренер.

Торпедо НН
6:3
1:2, 1:1, 4:0
Динамо Мн
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