Вудкрофт: Хоккеисты «Динамо» не были готовы играть на победу с «Торпедо»

«Торпедо» в домашнем матче обыграло «Динамо» (Минск) со счетом 6:3, забросив 4 шайбы в третьем периоде.

«После сонного начала смогли вернуться в игру и даже повели 3:1. После этого имели еще несколько возможностей упрочить преимущество, но не воспользовались ими. А дальше играли небрежно, недисциплинированно. Когда все это соединяется вместе, ты не можешь выиграть хоккейный матч у равного соперника. Сегодня все именно так и произошло», — заявил Вудкрофт журналистам.

«Мы не хотели и не были готовы играть на победу. Много теряли шайбу в третьем периоде, дали возможность сыграть нападению соперника, подарили им матч. Мы знали, что “Торпедо” очень опасная команда, ей нельзя позволять играть так, как они хотят, но мы это сделали и за это поплатились», — добавил специалист.