Форвард «Витязя» Дэнфорт признан лучшим нападающим октября в КХЛ

Дэнфорт в составе «Витязя» одержал шесть побед в 11 матчах, набрав в них 12 (5 шайб + 7 передач) очков, что является лучшим результатом месяца. В матче против рижского «Динамо» (6:1) он оформил дубль.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a8cff882ece9f2cd754" data-vnd="8a8cff882ece9f2cd754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a8cff882ece9f2cd754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Авангард (Омск) Все о команде

Лучшим голкипером был признан канадец Эдвард Паскуале из ярославского «Локомотива», одержавший победы в восьми из десяти проведенных встреч. В четырех матчах Паскуале сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего он отразил 96,06% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Локомотив (Ярославль) Все о команде

Лучшим защитником стал Даниил Миронов из «Сочи», набравший в 11 проведенных матчах месяца 8 (3 шайбы + 5 передач) очков при показателе полезности «+4».

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