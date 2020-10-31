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14:17 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Витязя» Дэнфорт признан лучшим нападающим октября в КХЛ

ТАСС, 31 октября. Канадский форвард подольского «Витязя» Джастин Дэнфорт стал лучшим нападающим по итогам прошедшего месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Дэнфорт в составе «Витязя» одержал шесть побед в 11 матчах, набрав в них 12 (5 шайб + 7 передач) очков, что является лучшим результатом месяца. В матче против рижского «Динамо» (6:1) он оформил дубль.

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Авангард (Омск)

Лучшим голкипером был признан канадец Эдвард Паскуале из ярославского «Локомотива», одержавший победы в восьми из десяти проведенных встреч. В четырех матчах Паскуале сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего он отразил 96,06% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Локомотив (Ярославль)

Лучшим защитником стал Даниил Миронов из «Сочи», набравший в 11 проведенных матчах месяца 8 (3 шайбы + 5 передач) очков при показателе полезности «+4».

КХЛ

Второй месяц подряд лучшим новичком признан форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов, набравший в девяти играх 7 (3+4) очков. 19-летний форвард проводит первый сезон в КХЛ, он набирал очки в пяти матчах и стал автором хет-трика из передач в матче против «Автомобилиста» (6:3).

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