«Нефтехимик» опроверг слухи об увольнении Буцаева

Буцаев возглавляет «Нефтехимик» с 2018 года. С мая 2014 по март 2017 года являлся главным тренером ХК «Сочи». Является олимпийским чемпионом 1992 года, чемпионом мира 1993 года. Помимо сочинской и нижнекамской команд, ранее работал с московским ЦСКА. «Армейцами» специалист руководил с 2012 по 2013 год.