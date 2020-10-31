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31 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Нефтехимик» опроверг слухи об увольнении Буцаева

«Нефтехимик» выступил с официальным заявлением относительно судьбы главного тренера Вячеслава Буцаева.

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Источник: Спорт-Экспресс

В клубе опровергли слухи о его возможном увольнении.

Буцаев возглавляет «Нефтехимик» с 2018 года. С мая 2014 по март 2017 года являлся главным тренером ХК «Сочи». Является олимпийским чемпионом 1992 года, чемпионом мира 1993 года. Помимо сочинской и нижнекамской команд, ранее работал с московским ЦСКА. «Армейцами» специалист руководил с 2012 по 2013 год.

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