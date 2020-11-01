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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«В “Барысе” делают это хорошо». Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новичка из НХЛ

У форварда нашли общее с Волком.

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Источник: AP 2020

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и хоккейный эксперт Алексей Бадюков оценил подписание «Барысом» канадского форварда Фила Варона, отметив его сильные качества.

Официально о переходе нападающего казахстанский клуб объявил 30 октября. Односторонний контракт с хоккеистом подписан до 30 апреля 2021.

— Думаю, Фил Варон — центральный нападающий в первое звено «Барыса». И главный тренер команды Юрий Михайлис это подтвердил. Он сказал: «Наконец-то мы нашли его, с огромным трудом».

Барыс (Астана)

Это невысокий и быстрый центрфорвард. Я бы даже сказал, что чем-то похож на Кертиса Волка. Когда-то он был одной из звезд Хоккейной лиги Онтарио, много выступал в АХЛ, но не всегда пробивался в НХЛ. Сейчас у него тот самый момент, когда надо перезагружать карьеру, а менеджмент «Барыса» делает это хорошо. Давайте вспомним Брэндона Боченски, Найджела Доуса, того же Кевина Даллмэна. Это те игроки, которые уже переиграли в АХЛ, а возможности пробиться в НХЛ нет. В «Барысе» перезагружают карьеры таких хоккеистов, приглашая их к себе.

Я уже говорил, что Линус Виделль — не центральный нападающий, тем более первого звена. Если посмотреть на статистику, то на вбрасываниях у него все плохо. Он просто по своей сути крайний форвард. Не такой быстрый, как хотелось бы. Но самое важное, что по системе и объему работы он точно не центральный нападающий. Теперь эти проблемы стали вырисовываться — в третьем периоде, в большинстве. Не хватает энергетики и мобильности.

Еще неизвестно, в каком состоянии и когда приедет Фил Варон. Обычно легионеры приезжают через месяц. Тем более это Казахстан. Посмотрим, — рассказал эксперт в эфире «КХЛ ТВ».

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