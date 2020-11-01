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19:43 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме победил омский «Авангард» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 3 475 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе «Спартака» отметились Артем Федоров (37-я минута) и Яков Рылов (63). У «Авангарда» шайбу забросил Егор Чинахов (27).

Авангард (Омск)

Чинахову ассистировали Александр Хохлачев, пополнивший состав омского клуба в межсезонье в результате обмена между «Авангардом» и «Спартаком», и Кирилл Семенов, для которого эта передача стала 100-й в КХЛ. Йори Лехтеря, ассистировавший Федорову, продлил серию с набранными очками до четырех матчей.

«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, в активе клуба 23 очка в 22 матчах. «Авангард», набравший 30 очков в 22 матчах, идет пятым на Востоке.

Спартак (Москва)

В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с московским ЦСКА 10 ноября, «Авангард» в тот же день примет «Сочи».

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2:1ОТ
0:0, 1:1, 0:0
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