«Спартак» обыграл в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

Голами в составе «Спартака» отметились Артем Федоров (37-я минута) и Яков Рылов (63). У «Авангарда» шайбу забросил Егор Чинахов (27).

Авангард (Омск) Все о команде

Чинахову ассистировали Александр Хохлачев, пополнивший состав омского клуба в межсезонье в результате обмена между «Авангардом» и «Спартаком», и Кирилл Семенов, для которого эта передача стала 100-й в КХЛ. Йори Лехтеря, ассистировавший Федорову, продлил серию с набранными очками до четырех матчей.

«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, в активе клуба 23 очка в 22 матчах. «Авангард», набравший 30 очков в 22 матчах, идет пятым на Востоке.

Спартак (Москва) Все о команде