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1 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили ярославскому «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили ярославскому «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:4 (0:0, 0:1, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч прошел в привычном для подопечных белорусского наставника Андрея Скабелки ключе. «Железнодорожники» отлично сыграли в обороне, сведя свои ошибки к минимуму.

При этом не забывая об игре в атаке и превзойдя гостей в этом плане практически по всем статьям. Минчане сосредоточились на обороне, не позволив хозяевам открыть счет.

Во второй трети поединка натиск хозяев наконец-то принес им результат. Счет открыл игрок ярославцев Максим Осипов, на 27-й минуте встречи. Минчане пытались отыграться, но до второго перерыва счет так и не изменился.

Третья двадцатиминутка началась с того, что Магнус Пяярви-Свенссон удвоил преимущество «Локомотива». Брэндон Козун подарил минчанам надежду, сократив отставание в счете. Но большего «зубрам» сделать не удалось. Их соперники напротив, провели еще две голевые атаки. Отличились Николай Коваленко и Денис Алексеев, поразивший пустые ворота. Попытки минчан отыграться успехом не увенчались.

Таким образом, у команды из столицы Беларуси в активе осталось 24 очка. Следующий гостевой поединок подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 11 ноября в Новосибирске против местной «Сибири».

Локомотив
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Динамо Мн
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