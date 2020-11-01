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19:58 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» впервые за восемь матчей дома обыграло ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 2 586 зрителей и завершилась со счетом 4:3.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (7-я и 45-я минуты), Вадим Шипачев (27) и Тему Пулккинен (39), у проигравших отличились Иван Телегин (24), Никита Коростелев (55) и Максим Шалунов (57).

ЦСКА (Москва)

ЦСКА в этом сезоне ранее дважды обыграл «Динамо» (2:0, 2:1). «Динамо» не могло победить ЦСКА на своем льду на протяжении семи матчей кряду, до этого последний раз клуб праздновал победу в январе 2017 года.

Динамо (Москва)

«Динамо» поднялось на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 21 матче 24 очка. ЦСКА прервал победную серию из трех матчей, клуб продолжает лидировать на Западе, имея в активе 36 очков в 23 играх.

В следующем матче «Динамо» 10 ноября на выезде сыграет с подольским «Витязем», ЦСКА в этот же день примет столичный «Спартак».

КХЛ

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (ОТ);.
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 7:2;.
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1;.
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 4:1;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:3;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:2;.
  • «Сочи» — «Витязь» (Подольск) — 3:4 (ОТ);.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 (ОТ).
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