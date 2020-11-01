Московское «Динамо» впервые за восемь матчей дома обыграло ЦСКА в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (7-я и 45-я минуты), Вадим Шипачев (27) и Тему Пулккинен (39), у проигравших отличились Иван Телегин (24), Никита Коростелев (55) и Максим Шалунов (57).

ЦСКА (Москва) Все о команде

ЦСКА в этом сезоне ранее дважды обыграл «Динамо» (2:0, 2:1). «Динамо» не могло победить ЦСКА на своем льду на протяжении семи матчей кряду, до этого последний раз клуб праздновал победу в январе 2017 года.

Динамо (Москва) Все о команде

«Динамо» поднялось на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 21 матче 24 очка. ЦСКА прервал победную серию из трех матчей, клуб продолжает лидировать на Западе, имея в активе 36 очков в 23 играх.

В следующем матче «Динамо» 10 ноября на выезде сыграет с подольским «Витязем», ЦСКА в этот же день примет столичный «Спартак».

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Результаты других матчей игрового дня: