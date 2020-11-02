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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ

Он — уроженец Калгари.

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Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Диллоном Хетерингтоном. Одностороннее соглашение с канадцем подписано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

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25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провел в системе «Далласа», в основном выступая за «Тексас Старз». В АХЛ сезона-2019/20 годов спортсмен сыграл 59 матчей и записал в свой актив 14 (2+14) баллов.

Всего в АХЛ Хетерингтон провел 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Даллас». В его активе за это время две результативные передачи.

Справка.

Диллон Хетерингтон (Dillon Heatherington).

Позиция: защитник.

Дата и место рождения: 9 мая 1995 года, Калгари, Канада.

Хват: левый.

Первая команда: «Калгари Бронкс».

Рост и вес: 193 сантиметра, 98 килограммов.

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