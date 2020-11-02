«Барыс» объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ
Он — уроженец Калгари.
Он — уроженец Калгари.
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Диллоном Хетерингтоном. Одностороннее соглашение с канадцем подписано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.
25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провел в системе «Далласа», в основном выступая за «Тексас Старз». В АХЛ сезона-2019/20 годов спортсмен сыграл 59 матчей и записал в свой актив 14 (2+14) баллов.
Всего в АХЛ Хетерингтон провел 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Даллас». В его активе за это время две результативные передачи.
Справка.
Диллон Хетерингтон (Dillon Heatherington).
Позиция: защитник.
Дата и место рождения: 9 мая 1995 года, Калгари, Канада.
Хват: левый.
Первая команда: «Калгари Бронкс».
Рост и вес: 193 сантиметра, 98 килограммов.