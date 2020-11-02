Экс-нападающий КХЛ Мусатов приговорён к 4 годам за особо крупное мошенничество

Напомним, что в середине сентября этого года Мусатова задержали за махинации с криптой на $ 800 тыс.

Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.