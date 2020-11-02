Сильнее Даррена Дица? «Барыс» подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады

ХК «Барыс» подписал контракт с канадским защитником Диллоном Хетерингтоном, который может стать новой звездой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее о 193-сантиметровом игроке обороны, которого могло не хватать команде Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанскому клубу требовался защитник, который был бы надежен в обороне и мог бы страховать Даррена Дица. Возможно, это именно 25-летний Хетерингтон, но почему он может стать ключевой фигурой в «Барысе»? О его возможностях можно судить по драфту НХЛ, где его выбрали под 50-м номером во втором круге. Но это не окончательная характеристика для новичка столичной команды.

Были у нас игроки и более перспективные. Несколько лет назад в «Барысе» играл третий номер драфта Кэм Баркер, но особо не впечатлял. С другой стороны, примерно под тем же номером в НХЛ был выбран Джесси Блэкер (58-й номер), набирающий больше 20 очков за сезон в КХЛ. Но лучше всего абстрактность драфта показывает лидер «Барыса» Диц, которого выбрали под 138-м номером в пятом раунде, а в КХЛ он неудержим.

Барыс (Астана) Все о команде

Можно подумать, что Хетерингтон станет напарником или конкурентом по набору очков для капитана. Четыре сезона назад защитники могли пересекаться в «Тексас Старз», но сейчас стали полноценными одноклубниками. «44-й» номер — вожак «Барыса», как когда-то был Хетерингтон в «Звездах». Но теперь у канадского дуэта задача посложнее — вывести казахстанский клуб в плей-офф КХЛ.

Вряд ли 25-летнего канадца приглашают для второй или третьей пары в обороне. Игрока его амплуа хотели подписать в межсезонье, но, видимо, не смогли уговорить потенциального новичка приехать из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас, когда старт АХЛ отложен до следующего года, договориться стало проще. Осталось раскрыть возможности квалифицированного игрока в Лиге.

Если судить по АХЛ, то Хетерингтон может играть продуктивнее, чем Диц. Даррен в 218 встречах набрал 52 (14+38) очка, а Диллон, который провел 349 встреч, отметился 95 (13+82) баллами. Таким образом, «Барыс» подписал не только мастеровитого исполнителя, но и неплохого ассистента в потенциально голевых моментах. Такого, которого действительно не хватало клубу.

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25-летний чемпион АХЛ мог пересекаться с Блэкером или Дицем за время своей заокеанской карьеры, а в «Барысе» вокруг них будут строить игру. Казахстанский клуб нашел возможность подписать двукратного чемпиона мира в молодежном хоккее, получив еще одного перспективного легионера. Скорее всего, его попробуют заиграть за сборную Казахстана.

Осталось надеяться, что «Барыс» не ошибся, как это бывало с менеджментом клуба. Хетерингтон провел неплохую карьеру до приезда в Казахстан.

Предварительно, его приезд — это успех. У защитника практически полный сезон, чтобы доказать свою квалификацию. Станет ли он вторым Дицем или замахнется на достижения Кевина Даллмэна, мы узнаем совсем скоро.