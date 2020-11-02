Сильнее Даррена Дица? «Барыс» подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
25-летний игрок может стать новой звездой КХЛ.
25-летний игрок может стать новой звездой КХЛ.
ХК «Барыс» подписал контракт с канадским защитником Диллоном Хетерингтоном, который может стать новой звездой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее о 193-сантиметровом игроке обороны, которого могло не хватать команде Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанскому клубу требовался защитник, который был бы надежен в обороне и мог бы страховать Даррена Дица. Возможно, это именно 25-летний Хетерингтон, но почему он может стать ключевой фигурой в «Барысе»? О его возможностях можно судить по драфту НХЛ, где его выбрали под 50-м номером во втором круге. Но это не окончательная характеристика для новичка столичной команды.
Были у нас игроки и более перспективные. Несколько лет назад в «Барысе» играл третий номер драфта Кэм Баркер, но особо не впечатлял. С другой стороны, примерно под тем же номером в НХЛ был выбран Джесси Блэкер (58-й номер), набирающий больше 20 очков за сезон в КХЛ. Но лучше всего абстрактность драфта показывает лидер «Барыса» Диц, которого выбрали под 138-м номером в пятом раунде, а в КХЛ он неудержим.
Можно подумать, что Хетерингтон станет напарником или конкурентом по набору очков для капитана. Четыре сезона назад защитники могли пересекаться в «Тексас Старз», но сейчас стали полноценными одноклубниками. «44-й» номер — вожак «Барыса», как
Вряд ли 25-летнего канадца приглашают для второй или третьей пары в обороне. Игрока его амплуа хотели подписать в межсезонье, но, видимо, не смогли уговорить потенциального новичка приехать
Если судить по АХЛ, то Хетерингтон может играть продуктивнее, чем Диц. Даррен в 218 встречах набрал 52 (14+38) очка, а Диллон, который провел 349 встреч, отметился 95 (13+82) баллами. Таким образом, «Барыс» подписал не только мастеровитого исполнителя, но и неплохого ассистента в потенциально голевых моментах. Такого, которого действительно не хватало клубу.
25-летний чемпион АХЛ мог пересекаться с Блэкером или Дицем за время своей заокеанской карьеры, а в «Барысе» вокруг них будут строить игру. Казахстанский клуб нашел возможность подписать двукратного чемпиона мира в молодежном хоккее, получив еще одного перспективного легионера. Скорее всего, его попробуют заиграть за сборную Казахстана.
Осталось надеяться, что «Барыс» не ошибся, как это бывало с менеджментом клуба. Хетерингтон провел неплохую карьеру до приезда в Казахстан.
Предварительно, его приезд — это успех. У защитника практически полный сезон, чтобы доказать свою квалификацию. Станет ли он вторым Дицем или замахнется на достижения Кевина Даллмэна, мы узнаем совсем скоро.
Добавим, что Хетерингтон стал вторым новичком «Барыса» после центрфорварда Фила Варона. Канадцы должны помочь казахстанской команде пробиться в