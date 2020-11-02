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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Сиди в своем Казахстане, деньги получай». Российский журналист жестко ответил легионеру «Барыса»

Спор возник из-за критики.

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Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко ответил нападающему «Барыса» Мэтту Фрэттину, который посоветовал не учить его играть в хоккей, передает «Шайба.kz».

Так, ранее в «Держи передачу» эксперт раскритиковал хоккеиста, у которого к тому времени было ноль голов, сказав, что такие легионеры должны выпрыгивать из штанов. Фрэттину это передали, на что тот резюмировал, что хоккей — не журналистика. Шевченко на это ответил жестко.

Барыс (Астана)

«Вчера с какой-то неожиданностью наткнулся на информацию: Фрэттин ответил на критику Шевченко. Долго не заходил. Думал, какая критика, какой Фрэттин? Потом все-таки зашел. Но тут вопрос к казахстанским журналистам, которые спрашивали у Фрэттина совершенно не то, что я говорил. Я не учу Фрэттина играть в хоккей. Я критиковал отношение Фрэттина, Виделля, Лильи, Волка к работе. У меня не было поучительных советов, типа: ты должен играть в закат, откат, “зонтиком” и у борта отдавай всегда назад, а не вперед. Не было такого. Фрэттину перевели так, словно я его учу этим вещам. И он начал там: “Я не учу журналистов…” Да ты вообще сиди в своем Казахстане, деньги получай. Мне по барабану, сколько казахских денег тебе заплатят. Вопрос в другом. Я говорил, что иностранцы — Фрэттин, Виделль и вообще все эти легионеры в любых клубах, не только в “Барысе” — должны понимать, что им сейчас крайне сильно повезло. Они при работе, они получают деньги. Вы посмотрите, в Америке хоккея нет, в Европе кое-где есть, но все занято. И вам тут дают работу. И вы, Фрэттины, должны относиться к этому с уважением. Вы не имеете права на провальные матчи. Но у вас провальные матчи. А вы — как будто ничего у вас не происходит: “Не учите меня играть в хоккей, я не учу журналистов писать”. Да еще бы ты начал журналистов учить писать. Если бы их так учил, как играешь в хоккей, то вообще все бы язык забыли. Вот про что я говорил. Казахстанским журналистам хочу сообщить: правильно формулируйте вопросы к Фрэттину. А то он сейчас сидит и думает, кто же такой этот Шевченко, что пытается меня учить играть в хоккей. Да плевал я на твой хоккей, чтобы учить тебя играть в хоккей. Делать мне нечего. Словно я умею в хоккей играть. Я говорю о том, как относиться к своей работе. А как в хоккей… Я даже не знаю, какой ты: леворукий или праворукий», — сказал Шевченко.

Напомним, что первую шайбу в сезоне Фрэттин забил только в последнем матче «Барыса» с «Куньлунем», который казахстанская команда выиграла со счетом 2:1.

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