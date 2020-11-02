Как обыграть Скабелку. «Барыс» может прервать беспроигрышную серию «Локомотива» и вернуться в зону плей-офф

«Барыс» выбрался из небольшого кризиса после серии поражений, но победа над «Куньлунем» вряд ли показательна. Во-первых, китайская команда сама сейчас не в лучшем состоянии. Во-вторых, казахстанский клуб имел игровое преимущество, но развить его не смог. Не удается команде Михайлиса отрываться от конкурента на комфортное расстояние, а затем его сохранять.

В то же время этот компонент редко был присущ «Барысу», который обычно играет по непредсказуемому сценарию с большим количеством голов. Казахстанская команда обычно в лидерах не только по забитым голам, но и пропущенным. Это своего рода визитного карточка клуба из Казахстана. Практически ни один тренер не смог это изменить.

Если «Барыс» успешно пройдет рижское «Динамо», а в этом никто не сомневается, то вслед за аутсайдером Лиги будет конкурент посерьезнее. Это череповецкая «Северсталь». В отличие от «Барыса», который борется за место в топ-8, российская команда возглавляет преследователей фаворитов «Запада». Шесть побед в десяти последних матчах и упорная борьба со СКА за лидерство в дивизионе.

Легким матч не будет. А на 10 ноября намечена другая битва, которую ждали многие. «Барыс» в Ярославле с «Локомотивом» Андрея Скабелки. Российский клуб 12 матчей не проигрывает в основное время, лишь однажды уступив в овертайме «Автомобилисту». С 34 очками по дополнительным показателям «Локомотив» бы лидировал на «Востоке», обогнав «Ак Барс». В двух очках от команды Скабелки лидер турнира — московский ЦСКА.

Таким образом, соперники для команды Михайлиса идут по нарастающей — от аутсайдера до одного из лидеров КХЛ. «Барыс» способен набрать три-четыре очка (сейчас 18 очков) до встречи с «Локомотивом» и вплотную приблизиться к вышестоящим конкурентам. Возглавляет гонку в нижней части соискателей места в плей-офф нижегородское «Торпедо» (22 очка). Следом идут «Сибирь» (21) и «Амур» (20).

Даже при самом плохом раскладе казахстанская команда обязана сокращать разницу в очках, но обойти вряд ли кого удастся. Потенциальная победа над рижским «Динамо» может стать четвертой в основное время в 18 играх. У конкурентов этот показатель, который является первым при равенстве очков, выигрышей в основное время от пяти и больше. Но побеждать можно.