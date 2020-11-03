Власти Приморья намерены вновь сформировать ХК «Адмирал» после пандемии

«Мы видим, что эти меры [перенаправление предусмотренных на финансирование клубов средств — прим. ТАСС] оправданны, и надеюсь, что после окончания всей ситуации, связанной с пандемией, мы вернемся к формированию и нашей команды “Адмирал” и также начнем рассматривать поэтапно возвращение всех клубов, исходя из того, чтобы в этих клубах было больше наших ребят. Начнем поэтапно возвращаться к тому, чтобы все-таки у нас профессиональные клубы были и была возможность роста спортсменов», — сказал Кожемяко.