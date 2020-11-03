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11:06 (мск), источник: ТАСС

Власти Приморья намерены вновь сформировать ХК «Адмирал» после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья после завершения пандемии коронавируса намерены вновь сформировать хоккейный клуб «Адмирал» и возобновить работу с другими профессиональными спортивными клубами. Об этом сообщил во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко на общественных слушаниях, посвященных краевому бюджету в части культуры и спорта на 2021 год и плановый период на 2022−2023 год.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что эти меры [перенаправление предусмотренных на финансирование клубов средств — прим. ТАСС] оправданны, и надеюсь, что после окончания всей ситуации, связанной с пандемией, мы вернемся к формированию и нашей команды “Адмирал” и также начнем рассматривать поэтапно возвращение всех клубов, исходя из того, чтобы в этих клубах было больше наших ребят. Начнем поэтапно возвращаться к тому, чтобы все-таки у нас профессиональные клубы были и была возможность роста спортсменов», — сказал Кожемяко.

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Заместитель председателя правительства края — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова отметила, что в 2021 году планируется сохранить поддержку краевого бюджета ХК «Адмирал» для обеспечения участия команды «Тайфун» в молодежной хоккейной лиге и профессионального спортивного спидвейного клуба «Восток».

КХЛ

В конце марта стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее «Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ТВЦ

Пресс-служба правительства края ранее сообщала, что потери бюджета региона из-за пандемии к концу года могут достичь 12,8 млрд рублей.

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