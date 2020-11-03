Пушка Дица или гол Лильи. Как «Барыс» перетрясет состав для победы над аутсайдером КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» в матче с рижским «Динамо» может снова внести изменения в состав, ведь неудачный результат во встрече с аутсайдером турнира способен обернуться серьезными последствиями для столичной команды. О возможных рокировках Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед встречей с последней командой Лиги казахстанский клуб выиграл у китайского «Куньлуня», вплотную приблизившись к зоне плей-офф (оставание в три очка). Чем же удивил Михайлис? В первое атакующее трио к Линусу Виделлю и Мэтту Фрэттину он добавил нового центрального нападающего — Аркадия Шестакова. В дуэт к Даррену Дицу вернулся Леонид Метальников.

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Переломным матчем к началу экспериментов стало поражение от «Йокерита». Тренерский штаб, как будто в профилактических мерах, каждую встречу менял стартовые сочетания ведущих звеньев. Например, в матче с тем же «Куньлунем» в третьей тройке играл Роман Старченко, который сильно стартовал, но сейчас сбавил в результативности.

Есть и обратный момент. К прежней версии вернулись во второй пятерке: это пара защитников Виктор Сведберг — Джесси Блэкер и нападающие Никита Михайлис — Кертис Волк — Якоб Лилья. Вторая атакующая тройка открыла счет в матче, а шведский форвард отличился в третьем матче из пяти последних. Скорее всего, это звено останется без изменений, если «Барыс» не пойдет на дальнейшие эксперименты.

Вполне может остаться в первой тройке Шестаков, способный быть эффективным в роли центрфорварда. Он — один из лучших в команде на вбрасывании (47,7 процента). Должен сохранить место в ударном звене и Виделль, а вот позиция снайпера вакантна. За нее поспорят Фрэттин, наконец забивший первый гол, и Старченко. А может быть, работу в атаке будут строить вокруг бросков Дица, который забил больше, чем вышеуказанные нападающие вместе взятые.

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Так или иначе, но на бумаге состав казахстанской команды выглядит довольно неплохо, но результативность «Барыса» существенно снизилась в последних матчах (четыре гола в четырех играх). Рижане, в свою очередь, проиграли восемь встреч подряд, но забили за указанный отрезок они больше, чем казахстанская команда (пять голов). Для победы подопечным Михайлиса могут потребоваться от трех шайб и больше, но именно в такой игре, когда соперник не очень уверенно играет в обороне, можно придумать что-то новое.