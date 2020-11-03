История провалившегося голеадора «Барыса», или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ

Канадский форвард Мэтт Фрэттин может в любой момент покинуть «Барыс», но его еще может спасти нереальная результативность в оставшихся играх сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 32-летний нападающий слабо стартовал в регулярном чемпионате, но у него остается последний шанс реабилитироваться. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Опытного голеадора приглашали, как снайпера для «Барыса». Он не мог никак отличиться, его начали критиковать, но первый гол Фрэттина подоспел вовремя.

Канадец возглавил список тех, с кем готовы были расстаться. Игрок, естественно, не может не догадываться о смене настроения и возможном разрыве. Его главная задача — это включить максимальную скорость и доказать, что его рано списывать.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_31bc9e78b8ffc41fcf1ade5e9a6bc1de_hd/q724953/d5b1a4b9533fb1742fc78508b292e5cc/4760083729?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Его могут и оставить. «Барысу» он еще может быть полезен, ведь снайперов с такими навыки в команде не так много. Другое дело, что Фрэттин то ли не выкладывался, то ли действительно попал в черную полосу. Если взглянуть на его показатели, то у него есть все, кроме рабочего количества очков за результативность.

Барыс (Астана) Все о команде

Например, на забитый гол нападающему потребовалось совершить 28 бросков. По совершенным попыткам впереди только Даррен Диц (67), Виктор Сведберг (37), Никита Михайлис (35), Роман Старченко (34) и Егор Петухов (31). Возможно, что кого-то удивит в этом списке нахождение «15-го» номера, но этот форвард может создать себе моменты самостоятельно за счет прессинга.

Игровым временем Фрэттина тоже не обделяют (больше 18 минут) и, возможно, его действительно прорвет. Немного фарта и усердия, и тогда все пойдет на лад. «Барыс» вроде бы не ищет ему альтернативу, значит, надеется, что опытный канадец все-таки заиграет. Если он сделает в матче с рижанами сделает дубль, это не должно удивлять. И соперник подходящий — со слабой обороной.

В последний раз дуплетом Фрэттин стрелял, когда уходил из «Барыса» в «Ак Барс». Было это полтора года назад в ворота «Авангарда» — в марте 2019-го. Может быть снова эти голы будут прощальными. Или наоборот помогут форварду вернуться на прежний голевой уровень в столичном клубе. Так или иначе, все ждут шайб от «39-го» номера. Одной шайбы мало для него.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e0ceb40f6c9837406a28b7eef67b1ca7_hd/q603949/b98c15b9fdb2534995de217465f82993/4760083778?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.