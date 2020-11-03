«Барыс» одержал победу над худшей командой КХЛ
ХК «Барыс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла в
Счет был открыт под занавес первого периода, когда большинство с передачи Дмитрия Шевченко и Романа Старченко реализовал Линус Виделль, забросивший свою сотую шайбу в КХЛ.
В самом начале второго периода численное преимущество «Барыса» реализовал Кертис Волк, которому ассистировал Виктор Сведберг.
Автором же третьей шайбы стал наконец начавший забивать Мэтт Фрэттин, который при этом еще и отличился в меньшинстве. Вратарь команды Йони Ортио оформил второй «сухарь» в сезоне.
Следующий матч «Барыс» проведет на выезде в Череповце против «Северстали» 8 ноября.
Отметим, что после победы над рижским «Динамо», которое является худшей командой всего чемпионата, «Барыс» пока делит