«Барыс» одержал победу над худшей командой КХЛ

Игра прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все шайбы были заброшены при игре в неравных составах.

Счет был открыт под занавес первого периода, когда большинство с передачи Дмитрия Шевченко и Романа Старченко реализовал Линус Виделль, забросивший свою сотую шайбу в КХЛ.

В самом начале второго периода численное преимущество «Барыса» реализовал Кертис Волк, которому ассистировал Виктор Сведберг.

Автором же третьей шайбы стал наконец начавший забивать Мэтт Фрэттин, который при этом еще и отличился в меньшинстве. Вратарь команды Йони Ортио оформил второй «сухарь» в сезоне.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде в Череповце против «Северстали» 8 ноября.