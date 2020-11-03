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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал победу над худшей командой КХЛ

ХК «Барыс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все шайбы были заброшены при игре в неравных составах.

Счет был открыт под занавес первого периода, когда большинство с передачи Дмитрия Шевченко и Романа Старченко реализовал Линус Виделль, забросивший свою сотую шайбу в КХЛ.

В самом начале второго периода численное преимущество «Барыса» реализовал Кертис Волк, которому ассистировал Виктор Сведберг.

Автором же третьей шайбы стал наконец начавший забивать Мэтт Фрэттин, который при этом еще и отличился в меньшинстве. Вратарь команды Йони Ортио оформил второй «сухарь» в сезоне.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде в Череповце против «Северстали» 8 ноября.

Отметим, что после победы над рижским «Динамо», которое является худшей командой всего чемпионата, «Барыс» пока делит девятое-десятое места на «Востоке» с «Амуром», но все еще имеет до семи игр в запасе по сравнению с конкурентами.

Барыс
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Динамо Р
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