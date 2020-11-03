«Йокерит» в овертайме победил «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:2, 4:2, 1:0) в пользу «Йокерита». У победителей шайбы забросили Никлас Енсен (41-я минута), Якуб Крейчик (50),
В следующем матче «Йокерит» 10 ноября примет петербургский СКА, в этот же день «Сочи» на выезде сыграет с омским «Авангардом».