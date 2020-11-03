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22:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» в овертайме победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:2, 4:2, 1:0) в пользу «Йокерита». У победителей шайбы забросили Никлас Енсен (41-я минута), Якуб Крейчик (50), Вели-Матти Савинайнен (50), Джордан Шредер (53) и Брайан О’Нилл (61). В составе «Сочи» отличились Рафаэль Батыршин (22), Сергей Шмелев (26), Никита Точицкий (44) и Даниил Мироманов (60).

В следующем матче «Йокерит» 10 ноября примет петербургский СКА, в этот же день «Сочи» на выезде сыграет с омским «Авангардом».

Сочи
4:5ОТ
0:0, 2:0, 2:4
Йокерит
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