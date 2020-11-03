«Йокерит» в овертайме победил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:2, 4:2, 1:0) в пользу «Йокерита». У победителей шайбы забросили Никлас Енсен (41-я минута), Якуб Крейчик (50), Вели-Матти Савинайнен (50), Джордан Шредер (53) и Брайан О’Нилл (61). В составе «Сочи» отличились Рафаэль Батыршин (22), Сергей Шмелев (26), Никита Точицкий (44) и Даниил Мироманов (60).