«Амур» в ноябре проведёт домашние матчи без болельщиков
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Домашние матчи клуба КХЛ «Амур» в ноябре будут проводиться без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте хабаровской команды.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Домашние матчи клуба КХЛ «Амур» в ноябре будут проводиться без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте хабаровской команды.
Такие же ограничительные меры распространяются и на команду по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник».
С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции.
«Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса принято решение о проведении, до особого распоряжения, домашних матчей команд “Амур” и “СКА-Нефтяник” без болельщиков», — говорится в сообщении «Амура».
В ноябре «Амур» сыграет дома с минским «Динамо» (13 ноября), омским «Авангардом» (15 и 17 ноября) и магнитогорским «Металлургом» (19 ноября).