«Амур» в ноябре проведёт домашние матчи без болельщиков

Такие же ограничительные меры распространяются и на команду по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник».

С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса принято решение о проведении, до особого распоряжения, домашних матчей команд “Амур” и “СКА-Нефтяник” без болельщиков», — говорится в сообщении «Амура».