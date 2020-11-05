Прошла первая в сезоне встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги»
На первой очной встрече
На первой очной встрече
Открывая
Оставаясь, по сути, увлекательным соревнованием для любителей хоккея, «Бесценная Лига» укрепляет неразрывную связь с хоккейными звёздами. С начала сезона на сайте mastercard.khl.ru запущен новый
мультимедиа-раздел,где публикуются интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее. Теперь болельщики могут задать интересующие их вопросы тренерам, игрокам, комментаторам.
Сам матч получился захватывающим. В начале второго периода счёт открыл 19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов. Но «Спартак» не опустил руки и сумел одержать победу — 2:1. Сначала нападающий Артем Фёдоров сравнял счёт. А когда игра перешла в овертайм, свою первую шайбу в сезоне забросил защитник московской команды Яков Рылов.
Гостями медиаклуба стали увлечённые хоккеем российские артисты. Журналисты поговорили с актёром Юрием Батуриным о ярких страницах в истории отечественного спорта: «Хотелось бы снять художественный фильм о нашем знаменитом хоккейном вратаре Владиславе Третьяке. У него в карьере было много колоритных моментов — например, Суперсерия 1972 года, когда весь мир наблюдал за противостоянием советской и канадской школ».
Приглашение на встречу в медиаклубе получил и давний болельщик «Авангарда» Сергей Сенишин. Он стал победителем конкурса «Бесценный бросок. Для участия в нём поклонникам хоккея нужно было нанести удар по импровизированным воротам любой домашней «клюшкой» и опубликовать видео в соцсетях. Среди вариантов, которые опубликовали в своих аккаунтах болельщики, были самые неожиданные — зонт, половник, вешалка, отвёртка. Сергей подошёл к задаче очень креативно, «забив» гол в ворота… младшим братом, который со своей стороны явно с удовольствием помог брату одержать победу. В финале встречи медиаклуба представители «Авангарда» в торжественной обстановке вручили победителю джерси с автографами игроков.
На сайте традиции «Бесценная Лига» набирает обороты
«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.