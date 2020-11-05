Прошла первая в сезоне встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги»

Открывая медиа-клуб, Тимофей Решетилов сообщил, что в текущем сезоне продолжается традиция встреч медиаклуба и поделился тем, как «Бесценная Лига» позволяет болельщикам стать ещё ближе к своим кумирам.

Оставаясь, по сути, увлекательным соревнованием для любителей хоккея, «Бесценная Лига» укрепляет неразрывную связь с хоккейными звёздами. С начала сезона на сайте mastercard.khl.ru запущен новый мультимедиа-раздел, где публикуются интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее. Теперь болельщики могут задать интересующие их вопросы тренерам, игрокам, комментаторам. Тимофей Решетилов менеджер Mastercard по маркетингу и спонсорским активациям

Сам матч получился захватывающим. В начале второго периода счёт открыл 19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов. Но «Спартак» не опустил руки и сумел одержать победу — 2:1. Сначала нападающий Артем Фёдоров сравнял счёт. А когда игра перешла в овертайм, свою первую шайбу в сезоне забросил защитник московской команды Яков Рылов.

Гостями медиаклуба стали увлечённые хоккеем российские артисты. Журналисты поговорили с актёром Юрием Батуриным о ярких страницах в истории отечественного спорта: «Хотелось бы снять художественный фильм о нашем знаменитом хоккейном вратаре Владиславе Третьяке. У него в карьере было много колоритных моментов — например, Суперсерия 1972 года, когда весь мир наблюдал за противостоянием советской и канадской школ».

Приглашение на встречу в медиаклубе получил и давний болельщик «Авангарда» Сергей Сенишин. Он стал победителем конкурса «Бесценный бросок. Для участия в нём поклонникам хоккея нужно было нанести удар по импровизированным воротам любой домашней «клюшкой» и опубликовать видео в соцсетях. Среди вариантов, которые опубликовали в своих аккаунтах болельщики, были самые неожиданные — зонт, половник, вешалка, отвёртка. Сергей подошёл к задаче очень креативно, «забив» гол в ворота… младшим братом, который со своей стороны явно с удовольствием помог брату одержать победу. В финале встречи медиаклуба представители «Авангарда» в торжественной обстановке вручили победителю джерси с автографами игроков.

На сайте традиции «Бесценная Лига» набирает обороты онлайн-битва за звание Бесценного Болельщика. В сезоне 2020/2021 победителями «Бесценной Лиги» станут игроки всех 23 клубов и их болельщики. И самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на Церемонии закрытия тринадцатого сезона КХЛ.