Фрэттин или Старченко. Кто потеряет место и как сыграет «Барыс» после приезда новичков с опытом в НХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» должен существенно переработать состав с приездом канадских новичков Диллона Хетерингтона и Фила Варона. Потеряет игровое время не только один из ведущих форвардов, но и защитник сборной Казахстана. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Главный тренер казахстанского клуба Юрий Михайлис анонсировал приезд новобранцев как усиление проблемных позиций. Наставник сразу определил, что Варон сыграет в центре атаки первого звена, а Линус Виделль, который начинал сезон в КХЛ на этой позиции, вернется на привычный край в атаке.

Кто сыграет с другого края? Скорее всего, канадец Мэтт Фрэттин. Если 32-летний форвард не покинет клуб после двух шайб в последних играх, то по ротации его вряд ли будут двигать. Это может произойти только в одном случае — им недовольны и с ним хотят расстаться. Многолетний бомбардир Роман Старченко отойдет во второе или третье звено.

Команда Барыс

Может присоединиться 34-летний форвард к дуэту Кертиса Волка с Никитой Михайлисом. Подвинется по составу казахстанец к шведскому легионеру Якобу Лилье, который наконец нашел свою игру в КХЛ. Если так произойдет, то будет наигрываться ударное звено для сборной Казахстана. Если нет, то Старченко или все же Фрэттин (примерно 50 на 50) будет в третьем звене.

Что касается Хетерингтона, то 25-летний защитник — это напарник для Даррена Дица. В дуэт к капитану пробовали разных игроков, но, видимо, никто не убедил тренерский штаб. Новичок должен страховать Дица, чтобы дать больше свободы в атаке для лидера «Барыса». Защитники сборной Казахстана, которые прежде играли на этой позиции, сыграют в третьей паре или будут заменять друг друга.

Таким образом, канадские новички «Барыса» должны прийти в казахстанский клуб на ключевые позиции и реально усилить команду. Возможно, что это произойдет в ближайшее время, когда игроки присоединятся к основному составу. Столичный клуб отправляется на выезд, который начнется в Череповце 8 ноября.