Новички «Барыса» с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку
Их дебют ожидается 8 ноября.
Их дебют ожидается 8 ноября.
Канадские хоккеисты Фил Варон и Диллон Хетерингтон провели первую тренировку с «Барысом», сообщает
25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали со столичным клубом соглашения до конца года. Их дебют может состояться в одной из выездных встреч.
Очередную выездную серию «Барыс» откроет 8 ноября в Череповце матчем с «Северсталью». После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на «Востоке». За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в