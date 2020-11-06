Новички «Барыса» с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку

25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали со столичным клубом соглашения до конца года. Их дебют может состояться в одной из выездных встреч.

Очередную выездную серию «Барыс» откроет 8 ноября в Череповце матчем с «Северсталью». После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на «Востоке». За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.