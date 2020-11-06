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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Новички «Барыса» с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку

Их дебют ожидается 8 ноября.

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Источник: AP 2020

Канадские хоккеисты Фил Варон и Диллон Хетерингтон провели первую тренировку с «Барысом», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали со столичным клубом соглашения до конца года. Их дебют может состояться в одной из выездных встреч.

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Очередную выездную серию «Барыс» откроет 8 ноября в Череповце матчем с «Северсталью». После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на «Востоке». За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.

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