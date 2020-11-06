Примерит ли форму сборной Казахстана? Канадский новичок «Барыса» вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ
Контракт с ним подписали до конца сезона.
Контракт с ним подписали до конца сезона.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила пятерку самых заметных переходов минувшей недели.
В топ-5 попал и Диллон Хетерингтон, перешедший из «Техаса» (АХЛ) в «Барыс».
«Нахождение за пределами зоны
В списке также оказались следующие переходы:
— Шимон Грубец. Из «Куньлуня» в «Авангард»;.
— Корбиниан Хольцер. Из «Нэшвилла» (НХЛ) в «Автомобилист»;.
— Максим Грошев. Из «Нефтехимика» в СКА;.
— Максим Майоров. Из «Салавата Юлаева» в «Спартак».
Отметим, что 25-летний защитник Хетерингтон подписал соглашение с «Барысом» до конца сезона. Он уже провел первую тренировку со столичным клубом.