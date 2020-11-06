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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Примерит ли форму сборной Казахстана? Канадский новичок «Барыса» вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

Контракт с ним подписали до конца сезона.

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила пятерку самых заметных переходов минувшей недели.

В топ-5 попал и Диллон Хетерингтон, перешедший из «Техаса» (АХЛ) в «Барыс».

Команда
Барыс

«Нахождение за пределами зоны плей-офф вынуждает руководство “Барыса” искать усиление по ходу чемпионата. А где черпать новых игроков, как не в Северной Америке? Этот рынок менеджментом казахстанского клуба изучен вдоль и поперек. Большинство игроков, добравшихся через Атлантический океан до Нур-Султана (а ранее Астаны) становились лидерами команды. Кто-то, вроде Кевина Даллмэна, Брендона Боченски и Дарреца Дица и вовсе принимали казахстанское гражданство. Примерит ли когда-нибудь Диллон Хетерингтон форму сборной Казахстана? Загадывать, наверное, еще рано. За сборную своей страны уроженец Калгари выступал только на юниорском и молодежном чемпионате мира. Причем оба раза Хетерингтон завоевывал золотые медали», — говорится в тексте.

В списке также оказались следующие переходы:

— Шимон Грубец. Из «Куньлуня» в «Авангард»;.

— Корбиниан Хольцер. Из «Нэшвилла» (НХЛ) в «Автомобилист»;.

— Максим Грошев. Из «Нефтехимика» в СКА;.

— Максим Майоров. Из «Салавата Юлаева» в «Спартак».

Отметим, что 25-летний защитник Хетерингтон подписал соглашение с «Барысом» до конца сезона. Он уже провел первую тренировку со столичным клубом.

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