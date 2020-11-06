Примерит ли форму сборной Казахстана? Канадский новичок «Барыса» вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

«Нахождение за пределами зоны плей-офф вынуждает руководство “Барыса” искать усиление по ходу чемпионата. А где черпать новых игроков, как не в Северной Америке? Этот рынок менеджментом казахстанского клуба изучен вдоль и поперек. Большинство игроков, добравшихся через Атлантический океан до Нур-Султана (а ранее Астаны) становились лидерами команды. Кто-то, вроде Кевина Даллмэна, Брендона Боченски и Дарреца Дица и вовсе принимали казахстанское гражданство. Примерит ли когда-нибудь Диллон Хетерингтон форму сборной Казахстана? Загадывать, наверное, еще рано. За сборную своей страны уроженец Калгари выступал только на юниорском и молодежном чемпионате мира. Причем оба раза Хетерингтон завоевывал золотые медали», — говорится в тексте.