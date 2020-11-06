Гуськов: КХЛ не вправе влиять на клубы, чтобы вернуть игроков из Америки

Ранее стало известно, что владельцы некоторых клубов НХЛ считают, что с финансовой точки зрения предпочтительнее отменить следующий сезон, чем проводить матчи при пустых трибунах. Как сообщал ESPN, они высказали свою точку зрения комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну, который ответил, что лига не может позволить себе потерять сезон, поскольку в долгосрочной перспективе это наносит большой урон. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21 может пройти в сокращенном формате и стартовать в январе.

«Решающее слово всегда остается за клубами и лига не вправе повлиять на них, чтобы вернуть какого-то игрока из-за рубежа. В первую очередь клуб сам должен быть заинтересован в возвращении хоккеиста, но это далеко не всегда так. У клубов есть определенный бюджет, определенные задачи и ответственность за результат, который несут руководители. Плюс к этому клубам не выгодно подписывать игроков на два-три месяца с перспективой их отъезда в середине сезона. С другой стороны, это не выгодно игрокам, которые рассчитывали провести сезон в Северной Америке», — цитирует Гуськова пресс-служба КХЛ.