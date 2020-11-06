«Витязь» отреагировал на возможное продление запрета матчей со зрителями

Власти Подмосковья 21 октября ввели дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса: работа выставок и музеев, массовые спортивные мероприятия в регионе приостановлены, присутствие зрителей на трибунах запрещено. Планировалось, что ограничения будут действовать до 7 ноября. В пятницу министр спорта Подмосковья Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что, скорее всего, запрет на допуск зрителей будет продлен до 22 ноября.

«Если решение будет принято, то клуб вынужден будет его исполнять. Конечно, нам хочется играть со зрителями, но необходимо выполнять предписание», — сказал Набатов по телефону.