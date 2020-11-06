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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» отреагировал на возможное продление запрета матчей со зрителями

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккейный клуб «Витязь» в случае продления запрета на проведение матчей со зрителями вынужден будет выполнять предписание властей Московской области, сообщил РИА Новости директор подмосковной команды по связям с общественностью Геннадий Набатов.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Подмосковья 21 октября ввели дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса: работа выставок и музеев, массовые спортивные мероприятия в регионе приостановлены, присутствие зрителей на трибунах запрещено. Планировалось, что ограничения будут действовать до 7 ноября. В пятницу министр спорта Подмосковья Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что, скорее всего, запрет на допуск зрителей будет продлен до 22 ноября.

«Если решение будет принято, то клуб вынужден будет его исполнять. Конечно, нам хочется играть со зрителями, но необходимо выполнять предписание», — сказал Набатов по телефону.

«Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома 10 ноября сыграет с московским «Динамо», 12-го — с петербургским СКА, 14-го и 16-го — с московским «Спартаком», 20-го — с череповецкой «Северсталью».

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