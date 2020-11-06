Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в «Барыс»

«Все началось с Калгари, затем я вылетел в Торонто, чтобы получить визу. После мы встретились с Филом. Мы отправились в Стамбул и затем в Нур-Султан. Получилось девять часов до Стамбула и пять сюда. Долгий перелет. Это красивый город. Смотря на эти здания и архитектуру, создается впечатление, что тут много красивых мест. Здешние люди невероятно дружелюбны и гостеприимны. Я приехал сюда, не зная чего ожидать. Тут невероятно. Предоставлены все удобства и тренерский штаб — все отлично. Все очень дружелюбны и любезны», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.