Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в «Барыс»
Канадский новобранец «Барыса» Диллон Хетерингтон поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.
Канадский новобранец «Барыса» Диллон Хетерингтон поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.
25-летний защитник подписал контракт до конца сезона и провел первую тренировку в составе столичного клуба. Его дебют ожидается в одной из ближайших выездных встреч.
«Все началось с Калгари, затем я вылетел в Торонто, чтобы получить визу. После мы встретились с Филом. Мы отправились в Стамбул и затем в
Очередную выездную серию «Барыс» откроет 8 ноября в Череповце матчем с «Северсталью». После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на «Востоке». За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в