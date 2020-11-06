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21:53 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в «Барыс»

Канадский новобранец «Барыса» Диллон Хетерингтон поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.

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25-летний защитник подписал контракт до конца сезона и провел первую тренировку в составе столичного клуба. Его дебют ожидается в одной из ближайших выездных встреч.

«Все началось с Калгари, затем я вылетел в Торонто, чтобы получить визу. После мы встретились с Филом. Мы отправились в Стамбул и затем в Нур-Султан. Получилось девять часов до Стамбула и пять сюда. Долгий перелет. Это красивый город. Смотря на эти здания и архитектуру, создается впечатление, что тут много красивых мест. Здешние люди невероятно дружелюбны и гостеприимны. Я приехал сюда, не зная чего ожидать. Тут невероятно. Предоставлены все удобства и тренерский штаб — все отлично. Все очень дружелюбны и любезны», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Очередную выездную серию «Барыс» откроет 8 ноября в Череповце матчем с «Северсталью». После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на «Востоке». За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.

Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в "Барыс"
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