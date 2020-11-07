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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» взял на выезд двух новичков с опытом игры в НХЛ

Команда сыграет с «Северсталью», «Локомотивом» и «Нефтехимиком».

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» назвал состав игроков, которые отправились на выездную серию по маршруту Череповец — Ярославль — Нижнекамск после паузы в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Барыс

В состав вошли два новичка клуба защитник Диллон Хетерингтон и форвард Фил Варон.

Полностью состав «Барыса» выглядит так:

вратари: Карлссон, Ортио, Каратаев;.

защитники: Блэкер, Гайтамиров, Диц, Клещенко, Маклюков, Метальников, Орехов, Сведберг, Хетерингтон, Шалапов;.

нападающие: Акользин, Асетов, Варон, Виделль, Волк, Гренц, Гурков, Лилья, Михайлис, Мусоров, Петухов, Сагадеев, Старченко, Фрэттин, Шевченко, Шестаков.

Напомним, команда сыграет 8 ноября с «Северсталью», 10-го — с «Локомотивом», а 12-го — с «Нефтехимиком».

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