«Барыс» взял на выезд двух новичков с опытом игры в НХЛ
Команда сыграет с «Северсталью», «Локомотивом» и «Нефтехимиком».
Команда сыграет с «Северсталью», «Локомотивом» и «Нефтехимиком».
«Барыс» назвал состав игроков, которые отправились на выездную серию по маршруту Череповец — Ярославль — Нижнекамск после паузы в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В состав вошли два новичка клуба защитник Диллон Хетерингтон и форвард Фил Варон.
Полностью состав «Барыса» выглядит так:
вратари: Карлссон, Ортио, Каратаев;.
защитники: Блэкер, Гайтамиров, Диц, Клещенко, Маклюков, Метальников, Орехов, Сведберг, Хетерингтон, Шалапов;.
нападающие: Акользин, Асетов, Варон, Виделль, Волк, Гренц, Гурков, Лилья, Михайлис, Мусоров, Петухов, Сагадеев, Старченко, Фрэттин, Шевченко, Шестаков.
Напомним, команда сыграет 8 ноября с «Северсталью», 10-го — с «Локомотивом», а 12-го — с «Нефтехимиком».