ХК «Спартак» может пускать на трибуны до 4 тыс. зрителей благодаря билетной системе

Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне составляет примерно 2 945 человек. Самой посещаемой стала встреча с ЦСКА 1 октября, на которой присутствовали 4 097 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр выступающего на той же арене ЦСКА составляет примерно 2 082 человека.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы обратите внимание на трибуны, то заметите, что очень много болельщиков у нас сидит группами. Это так называемый небольшой ход, который позволяет нам сажать на трибуны чуть больше людей, чем позволено в рамках рассадки через 1,5−2 метра, которую требует Роспотребнадзор, — сказал Лаптев. — Нам это удалось благодаря билетной системе, которая позволила покупать билеты группами вместе с друзьями и семьями и вокруг оставлять пустыми места, учитывая социальную дистанцию. Тем самым, на наши матчи мы можем посадить до четырех тысяч болельщиков, включая VIP-ложи».

Команда Спартак

Во время розыгрыша плей-офф сезона-2019/20 красно-белые были вынуждены проводить шестой матч серии первого раунда с «Динамо» без зрителей. «Мы стали первым клубом, который пострадал от мартовских событий, когда наш шестой матч серии плей-офф с “Динамо” мы были вынуждены провести без зрителей. Мы ощутили, что такое потерять поддержку и энергетику. Болельщики очень активно посещают наши матчи, мы являемся лучшим хоккейным клубом Москвы по посещаемости», — отметил Лаптев.

«Среди первых шагов, которые мы сделали в период пандемии, я бы отметил запуск абонементной программы. Нам важно было удержать нашу аудиторию, которая постоянно ходит на матчи из сезона в сезон и покупает абонементы. Мы давали им приоритетное право купить абонементы, у них были самые комфортные условия», — заключил он.