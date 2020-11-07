ХК «Спартак» может пускать на трибуны до 4 тыс. зрителей благодаря билетной системе

Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне составляет примерно 2 945 человек. Самой посещаемой стала встреча с ЦСКА 1 октября, на которой присутствовали 4 097 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр выступающего на той же арене ЦСКА составляет примерно 2 082 человека.
«Если вы обратите внимание на трибуны, то заметите, что очень много болельщиков у нас сидит группами. Это так называемый небольшой ход, который позволяет нам сажать на трибуны чуть больше людей, чем позволено в рамках рассадки через 1,5−2 метра, которую требует Роспотребнадзор, — сказал Лаптев. — Нам это удалось благодаря билетной системе, которая позволила покупать билеты группами вместе с друзьями и семьями и вокруг оставлять пустыми места, учитывая социальную дистанцию. Тем самым, на наши матчи мы можем посадить до четырех тысяч болельщиков, включая VIP-ложи».
Во время розыгрыша плей-офф сезона-2019/20 красно-белые были вынуждены проводить шестой матч серии первого раунда с «Динамо» без зрителей. «Мы стали первым клубом, который пострадал от мартовских событий, когда наш шестой матч серии плей-офф с “Динамо” мы были вынуждены провести без зрителей. Мы ощутили, что такое потерять поддержку и энергетику. Болельщики очень активно посещают наши матчи, мы являемся лучшим хоккейным клубом Москвы по посещаемости», — отметил Лаптев.
«Среди первых шагов, которые мы сделали в период пандемии, я бы отметил запуск абонементной программы. Нам важно было удержать нашу аудиторию, которая постоянно ходит на матчи из сезона в сезон и покупает абонементы. Мы давали им приоритетное право купить абонементы, у них были самые комфортные условия», — заключил он.
«Бесценная лига» появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием «Бесценный трофей» и возможность выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться со спортсменами и легендарными тренерами.