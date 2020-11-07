Текущие события
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Нефтехимик
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
Хоккей. Европа
8.11
Чехия
Россия
Хоккей. КХЛ
8.11
Северсталь
Барыс
Хоккей. Европа
8.11
Финляндия
Швеция
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
11:12 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» может пускать на трибуны до 4 тыс. зрителей благодаря билетной системе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» в период пандемии может пускать на домашнюю арену до 4 тыс. зрителей, не нарушая при этом требования Роспотребнадзора, благодаря билетной системе. Об этом ТАСС на встрече медиа-клуба «Бесценной лиги» Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал руководитель билетного направления «Спартака» Антон Лаптев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне составляет примерно 2 945 человек. Самой посещаемой стала встреча с ЦСКА 1 октября, на которой присутствовали 4 097 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр выступающего на той же арене ЦСКА составляет примерно 2 082 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы обратите внимание на трибуны, то заметите, что очень много болельщиков у нас сидит группами. Это так называемый небольшой ход, который позволяет нам сажать на трибуны чуть больше людей, чем позволено в рамках рассадки через 1,5−2 метра, которую требует Роспотребнадзор, — сказал Лаптев. — Нам это удалось благодаря билетной системе, которая позволила покупать билеты группами вместе с друзьями и семьями и вокруг оставлять пустыми места, учитывая социальную дистанцию. Тем самым, на наши матчи мы можем посадить до четырех тысяч болельщиков, включая VIP-ложи».

Команда
Спартак

Во время розыгрыша плей-офф сезона-2019/20 красно-белые были вынуждены проводить шестой матч серии первого раунда с «Динамо» без зрителей. «Мы стали первым клубом, который пострадал от мартовских событий, когда наш шестой матч серии плей-офф с “Динамо” мы были вынуждены провести без зрителей. Мы ощутили, что такое потерять поддержку и энергетику. Болельщики очень активно посещают наши матчи, мы являемся лучшим хоккейным клубом Москвы по посещаемости», — отметил Лаптев.

«Среди первых шагов, которые мы сделали в период пандемии, я бы отметил запуск абонементной программы. Нам важно было удержать нашу аудиторию, которая постоянно ходит на матчи из сезона в сезон и покупает абонементы. Мы давали им приоритетное право купить абонементы, у них были самые комфортные условия», — заключил он.

«Бесценная лига» появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием «Бесценный трофей» и возможность выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться со спортсменами и легендарными тренерами.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами зимой
Джокович завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца все иначе
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
«Саутгемптон» впервые возглавил турнирную таблицу АПЛ
Валуев предложил наказать клубы РФ рублем за провал в еврокубках
Арбитр Вилков признался, что дал ложные показания КДК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь