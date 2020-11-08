«Барыс» анонсировал выздоровление защитника сборной Казахстана и дебют новичков в КХЛ
Команда идет на десятом месте.
Команда идет на десятом месте.
«Барыс» на своем официальном сайте сообщил, что защитник сборной Казахстана Алексей Маклюков выведен из списка травмированных и готов принять участие в гостевом матче с «Северсталью».
Также отмечается, что ожидается дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) накануне прибывших в расположение клуба канадских новичков Фила Варона и Диллона Хетерингтона.
Сегодня, 8 ноября, «Барыс» на выезде сыграет с «Северсталью». Игра начнется в 20:00 по времени
Перед этой встречей «Барыс» с 20 очками занимает десятое место на «Востоке», а «Северсталь» с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.