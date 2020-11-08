«Йокерит» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» заключил пробные контракты с тремя игроками перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» заключил пробные контракты с тремя игроками перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против
Как отмечается в сообщении, к команде присоединились защитник Йоонас Ярвинен, а также нападающие Матиас Мюттюнен и Мика Партанен.
Ярвинен ранее выступал в КХЛ за «Сочи» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Мюттюнен защищал цвета «Йокерита» в прошлом сезоне, также играл за «Куньлунь», рижское «Динамо», подмосковный «Витязь». Партанен выступал за финские клубы.
Игра «Йокерит» — СКА состоится в Хельсинки во вторник. В субботу финский клуб сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом.