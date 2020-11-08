«Йокерит» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами

Как отмечается в сообщении, к команде присоединились защитник Йоонас Ярвинен, а также нападающие Матиас Мюттюнен и Мика Партанен.

Ярвинен ранее выступал в КХЛ за «Сочи» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Мюттюнен защищал цвета «Йокерита» в прошлом сезоне, также играл за «Куньлунь», рижское «Динамо», подмосковный «Витязь». Партанен выступал за финские клубы.