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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» заключил пробные контракты с тремя игроками перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против санкт-петербургского СКА, сообщается на сайте команды из Хельсинки.

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Как отмечается в сообщении, к команде присоединились защитник Йоонас Ярвинен, а также нападающие Матиас Мюттюнен и Мика Партанен.

Ярвинен ранее выступал в КХЛ за «Сочи» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Мюттюнен защищал цвета «Йокерита» в прошлом сезоне, также играл за «Куньлунь», рижское «Динамо», подмосковный «Витязь». Партанен выступал за финские клубы.

Игра «Йокерит» — СКА состоится в Хельсинки во вторник. В субботу финский клуб сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом.

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