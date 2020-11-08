«Барыс» благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 108.11.2020, 17:00 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 1516 зрителей
|Андрей Разин
|Юрий Михайлис
|Владислав Подъяпольский
|Йони Ортио
|07:05
|Даррен Дитц(Никита Михайлис)
|09:06
|Линус Виделль(Мэтт Фрэттин)
|26:22
|Никита Михайлис
|27:10
|Павел Акользин
|29:04
|Даррен Дитц
|29:15
|Владислав Провольнев(Игорь Гераськин)
|34:12
|Макар Хабаров
|37:54
|Макар Хабаров
|39:40
|Владислав Провольнев
|39:42
|Линус Виделль
|42:24
|Мэтт Фрэттин
|47:23
|Егор Яковлев
|47:50
|Даррен Дитц(Мэтт Фрэттин, Роман Старченко)
|50:11
|Максим Казаков
|52:11
|Максим Казаков
|59:47
|Командный штраф
|12
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)