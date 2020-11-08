«Барыс» благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Команда Юрия Михайлиса еще в первом периоде сделала заявку на победу, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Даррец Диц (7-я минута) и Линус Виделль (9-я).

Причем в обоих голах поучаствовали новички «Барыса» — Диллон Хетерингтон и Фил Варон, записавшие на свой по голевой передаче.

Второй период остался за хозяевами. На 29-й минуте Владислав Провольнев сократил отставание до минимума.

На 47-й минуте Диц оформил дубль и восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы, и тем самым установил окончательный счет.

Для «Барыса» эта победе стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.